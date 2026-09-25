Ballando con le Stelle 2026, Paolo Belli non andrà in video: collaborazione dietro le quinte

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IPA Paolo Belli

Per il pubblico di Rai 1 il suo volto è ormai un appuntamento familiare: il sorriso largo, la battuta pronta, quel modo tutto suo di far sembrare leggera anche la diretta più lunga. Ecco perché la notizia che riguarda Paolo Belli e Ballando con le Stelle 2026 ha fatto sobbalzare più di uno spettatore. Il cantautore emiliano non sarà in video nella nuova edizione del talent show. Resterà però legato al programma, con una collaborazione dietro le quinte che conferma quanto il rapporto con la Rai sia tutt’altro che finito.

Perché Paolo Belli non sarà in video a Ballando con le Stelle 2026

La scelta non arriva da un braccio di ferro, né da uno di quei “casi” che tanto piacciono di questi tempi. È una decisione condivisa tra la Rai e l’artista, maturata guardando con onestà a quello che Belli ha attraversato negli ultimi mesi.

Il punto di partenza è lo scorso luglio, quando il musicista è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Da lì la decisione, dolorosa ma necessaria, di mettere in pausa tutti gli impegni professionali e concentrarsi sul recupero. Chi lo conosce sa quanto gli sia costato: Belli è uno che sul palco ci vive, tra concerti, orchestra e serate live.

Oggi il ritorno è cominciato, con gradualità. L’attività artistica sta riprendendo, sia in televisione sia dal vivo. Ma la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e l’artista, parlandosi apertamente, hanno convenuto che la presenza in video nel contesto editoriale del talent di Rai 1 non fosse la soluzione più adatta in questo momento. Una valutazione fatta insieme, senza forzature, con il rispetto che si deve a un percorso personale prima ancora che professionale.

Una collaborazione dietro le quinte che tiene vivo il legame

La notizia, però, ha anche un rovescio della medaglia decisamente più rassicurante. Paolo Belli continuerà a dare il suo contributo al programma, lavorando alla realizzazione dell’edizione 2026 da dietro le quinte.

Il suo orecchio musicale, l’esperienza televisiva costruita in anni e anni di dirette accanto a Milly Carlucci e la conoscenza profonda dei meccanismi dello show restano a disposizione della squadra. Semplicemente, non passeranno dallo schermo.

Chi segue Ballando con le Stelle da tempo sa bene quanto il suo apporto vada oltre la presenza scenica: l’atmosfera che si respira in studio, il ritmo delle puntate, il rapporto con l’orchestra sono tutti elementi che portano la sua firma. Un patrimonio che di certo non si perde per strada.

La Rai, dal canto suo, è stata chiara nel definirlo una preziosa risorsa artistica, con l’auspicio dichiarato di ritrovarlo presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi. Non un addio, quindi, ma una parentesi. Il tipo di pausa che serve per tornare davvero, e non a metà.

Per il pubblico affezionato resta un pizzico di malinconia, inevitabile: le puntate del sabato sera senza il suo “eccoci qua” avranno un sapore diverso. Ma c’è anche il sollievo di sapere che dietro questa scelta c’è attenzione e non distanza: merce rara di questi tempi. E soprattutto la sensazione, piuttosto concreta, che il ritorno davanti alle telecamere sia solo questione di tempo.

Nel frattempo Ballando con le Stelle 2026 ripartirà con l’energia di sempre. Con un pezzo di Paolo Belli dentro, anche se non lo vedremo.