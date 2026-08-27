“Era nell’aria, è un anno che ci penso”: ufficiale l’addio di Fabio Canino a Ballando con le Stelle. I veri motivi

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IPA Milly Carlucci

L’addio di Fabio Canino a Ballando con le Stelle era nell’aria, per usare le sue parole. Ad annunciarlo è stato lui stesso, sui social, con un messaggio diretto, ironico e per nulla drammatico: una decisione che, ha raccontato, si portava dentro già da circa un anno, aspettando solo il momento giusto per renderla pubblica.

Diciassette edizioni. Non è un dettaglio da poco, se si pensa che Fabio Canino siede in giuria al fianco di Milly Carlucci fin dalle prime edizioni del programma, quando Ballando con le Stelle muoveva ancora i primi passi nel sabato sera di Rai1. In tutto questo tempo è diventato uno dei volti più amati dello show: mai un giudice sopra le righe, ma sempre pungente al punto giusto, che faceva discutere restando comunque elegante.

Perché Fabio Canino lascia la giuria di Ballando con le Stelle

Nel suo messaggio di commiato, Fabio Canino è stato chiaro fin da subito: dietro l’addio non c’è nessuno scontro, benché non sia mancata una punta di ironia: “Forse dopo essere diventato Cavaliere, il bancone di Ballando non mi bastava più?”. C’è, comunque, la consapevolezza – piuttosto umana, a pensarci bene – che ogni esperienza, per quanto amata, a un certo punto vada lasciata andare. Lui stesso ha spiegato di aver sempre cercato, in tutti questi anni, di non mettersi mai al centro della scena più del dovuto, divertendosi insieme ai concorrenti e mai a loro spese (“Mi sono sempre divertito con i concorrenti e non dei concorrenti”), senza mai voler rubare i riflettori a chi era davvero in gara.

A spingerlo verso la decisione definitiva sarebbero stati alcuni episodi vissuti quest’estate, che Fabio Canino non ha voluto raccontare nel dettaglio ma che, a suo dire, lo hanno convinto che fosse arrivato il momento di cambiare rotta e mettersi alla prova altrove. Non una fuga, insomma, ma una scelta di libertà: perché dopo diciassette anni, anche quando si lascia qualcosa per scelta e non per costrizione, staccarsene non è mai banale.

Non manca, nel suo saluto, un pensiero per il pubblico che lo ha seguito in tutti questi anni: chi lo ha sostenuto e chi lo ha criticato, chi lo ha apprezzato e chi, a tratti, non lo ha sopportato affatto. Nessun rancore da parte sua: solo la gratitudine di chi, alla fine dei conti, si è comunque divertito parecchio in tutto questo tempo.

Cosa farà ora Fabio Canino tra radio e teatro

Lasciare la giuria non significa affatto sparire dai radar, anzi. Dal 12 settembre Fabio Canino tornerà al microfono di Radio Capital con un nuovo spazio tutto suo, dopo quasi due decenni passati dietro lo stesso tavolo da giudice: un cambio di scenario che, a giudicare dall’entusiasmo con cui lo ha annunciato, sembra fargli decisamente gola.

E non è finita qui: Fabio Canino tornerà anche a calcare i teatri di tutta Italia con la tournée de Il Brutto Anatroccolo, lo spettacolo a cui è visibilmente legato. Un modo diverso, più raccolto, di restare accanto al suo pubblico, lontano dalle luci fisse dello studio televisivo e più vicino al contatto diretto con chi lo segue da sempre.

Non sappiamo ancora chi siederà al suo posto nella prossima edizione, perché resta un tassello che Milly Carlucci dovrà sistemare nei prossimi mesi. Una cosa, però, è già certa: il sabato sera di Ballando con le Stelle non sarà più lo stesso senza uno dei suoi giurati più amati – e più chiacchierati – degli ultimi diciassette anni. Appuntamento al 12 settembre per risentirlo in radio, e in giro per l’Italia per chi vorrà applaudirlo anche a teatro.