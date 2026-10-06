“Non deve essere facile”, le parole di Caterina Balivo su Paolo Belli a La Volta Buona. L’assenza che pesa

IPA Caterina Balivo

Milly Carlucci aveva aperto Ballando con le Stelle con un saluto a Paolo Belli, da vent’anni la sua spalla all’interno del programma. Con la ventesima edizione del 2025 Belli è sceso in campo da concorrente, poi lo stop, scelto in accordo con la Rai: dopo l’incidente avvenuto il 13 luglio, in cui il reggiano Alessandro Magnani è morto, Belli ha preso la decisione di sospendere i suoi impegni professionali e di lavorare a questa edizione “dietro le quinte”. A La Volta Buona, anche Caterina Balivo ha voluto salutarlo.

Caterina Balivo, le parole su Paolo Belli a La Volta Buona

Con la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle è iniziato un nuovo ciclo per il dance show condotto da Milly Carlucci. L’anno scorso al suo fianco c’era Massimiliano Rosolino, perché Paolo Belli era nel cast dei concorrenti. L’edizione del 2026 non ha visto il ritorno di Belli al suo fianco, ma di Simone Di Pasquale, il “vice-bidello”, guidato e sostenuto, a distanza, da Belli stesso.

Nella puntata del 6 ottobre de La Volta Buona, ospite in studio da Caterina Balivo, c’è stato Simone Di Pasquale, un habitué del programma: dopo il servizio sulle vecchie ruggini tra Simona Ventura e Barbara D’Urso, entrambe ormai a Ballando, la prima al tesoretto al fianco di Francesca Fialdini e la seconda new entry della giuria, la Balivo ha voluto rivolgere un pensiero proprio a Belli.

“Approfitto per mandare un bacio a Paolo Belli, non deve essere facile questo periodo”. Alle sue parole si è subito accodato Pino Insegno, che ha rivolto un applauso all’artista emiliano: “Un grande”. In questo nuovo ciclo di Ballando, l’assenza di Belli si fa inevitabilmente sentire.

Un’assenza che si fa sentire

“È un nuovo ciclo per Ballando con le Stelle. Mando un abbraccio, un saluto e un bacione a Paolo Belli che ci sta guardando. Abbiamo un vice assistente, sostituto, bidello che ce la metterà tutta”, queste le parole di Milly all’inizio della puntata. E in effetti Simone Di Pasquale ha preso molto sul serio il suo ruolo, e lo sta svolgendo in modo impeccabile.

Stando alle comunicazioni ufficiali prima del debutto del programma, la presenza di Belli in video non è mai stata confermata e non è attualmente prevista. Il comunicato rilasciato dalla Rai ha fatto maggiore chiarezza sul futuro di Belli: “Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai stessa, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi“.

Per Belli, Ballando non è affatto un capitolo chiuso. Ma l’assenza in video, indubbiamente, soprattutto per i fan storici del programma, ha un suo peso, anche e soprattutto perché, come ha detto la stessa Balivo, non è un periodo di certo facile per l’artista. Come Milly, lo aspetteremo nella prossima edizione: è questo quanto ha promesso la conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione di Ballando.

Intanto, la prima puntata dell’edizione ha segnato il 22,5% di share, totalizzando 3.228.000 spettatori: Ballando ha cambiato casa (ora va in onda dallo studio intitolato a Pippo Baudo a Saxa Rubra), è stata rinnovata la giuria, ci sono nuovi volti. Il programma va avanti, con Belli che segue da lontano.