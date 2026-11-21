IPA Paolo Belli

Paolo Belli è tornato a Ballando con le Stelle per la sua prima uscita pubblica dopo l’incidente in bicicletta del 13 luglio, in cui ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. Perché proprio lì, l’ha spiegato lui: “Questa è casa”.

Paolo Belli torna in tv: il pensiero per Alessandro Magnani

Milly Carlucci lo ha accolto nell’ottava puntata presentandolo come ballerino per una notte e spiegando perché il tesoretto della serata valeva 60 punti: a portarlo era lui. Per la conduttrice Paolo Belli è “un amico carissimo” che nei momenti durissimi ha mostrato dignità e “rigore morale veramente molto alto”. Poi il bentornato al “nostro fratellino Paolo Belli”.

Nello stesso intervento Paolo Belli ha rivolto un pensiero alla madre e alla famiglia di Alessandro Magnani: “Voglio abbracciare mamma Lina e tutta la famiglia di Alessandro come se non ci fosse un domani”. Milly Carlucci si è unita a nome del programma, con un pensiero anche per gli amici di Alessandro Magnani. “La vita delle volte è veramente troppo crudele”, ha detto, e “fa dei tagli talmente profondi” che nulla può ripararli. Ma la vita va avanti: “Oggi siamo qui anche per ricominciare”.

Dall’incidente al ritorno in tv

Per l’incidente la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e Paolo Belli risulta iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto per gli accertamenti sulla dinamica. Dopo lo stop alle attività artistiche, a fine settembre una nota condivisa con la Rai ha chiarito che il cantante non sarebbe andato in video nell’edizione 2026 del programma, pur lavorando dietro le quinte. Il 3 novembre, con un video, ha annunciato di voler ripartire “con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla”.

Il lavoro, una grande medicina

Paolo Belli ha raccontato di essersi chiuso “per tante settimane, tanti mesi” e di aver voluto soltanto restare con sé stesso, pensando ad Alessandro Magnani. A un certo punto ha capito che a casa stava bene, ma che la sua vita non era tutta lì. Si dice che il lavoro nobilita l’uomo, e lui ammette: “Mai come in questo caso ho capito questa frase”. Il lavoro, per lui, è “una grande medicina”, e l’ha capito il giorno prima, entrando in studio: lì ha cominciato a stare “come quando ero sul divano di casa mia”. Poi ha aggiunto: “Dovete sopportarmi ancora con molta gioia”.

La dedica è per chi lo ha “spronato a tornare a fare il mio lavoro”, dalla moglie alla band fino al pubblico. Milly Carlucci ha ricordato che il rientro al lavoro di Paolo Belli parte da un progetto di solidarietà, quello con Telethon. Il 12 dicembre il cantante tornerà in studio per aprire il numeratore della maratona, un invito che ha accolto così: “Vengo volentieri”.