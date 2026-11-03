Paolo Belli torna a parlare dopo l’incidente: “Ho scelto di rimanere in silenzio, per rispetto”

Dopo l'incidente in cui ha perso la vita un uomo e mesi di silenzio, Paolo Belli condivide un messaggio sui social ed è pronto a tornare al lavoro

IPA Paolo Belli

A distanza di mesi dall’incidente, Paolo Belli ha deciso di tornare a parlare e lo ha fatto affidando a un videomessaggio, condiviso sui propri canali social, la spiegazione della sua prolungata e dolorosa assenza dalle scene. Visibilmente provato, il cantante e volto di Ballando con le Stelle ha chiarito le ragioni del suo allontanamento: “Subito dopo quello che è accaduto, ho scelto di rimanere in silenzio, per rispetto, e ho deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali”. Adesso è pronto a tornare al suo lavoro.

Il terribile incidente in estate

I fatti risalgono alla metà dello scorso luglio, quando Paolo Belli stava pedalando lungo una strada di campagna a Cognento, frazione nella Bassa Reggiana. In sella alla sua bicicletta, si è scontrato con Alessandro Magnani, stimato allenatore di pallavolo di 41 anni, noto nella comunità sportiva locale, che procedeva a piedi lungo la carreggiata.

L’impatto al suolo ha causato all’uomo un gravissimo trauma cranico, portandolo alla morte all’ospedale Maggiore di Parma, dopo ore di agonia. Profondamente scosso e rimasto a lungo sotto choc sul luogo del sinistro, Belli ha seguito con angoscia le prime cure e, di fronte agli accertamenti della magistratura e all’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale, ha annullato il tour estivo, ritirandosi nella sua casa di Carpi.

Il ritorno al lavoro, senza nominare Ballando con le Stelle

Nel video condiviso sui social, Paolo Belli ha espresso profonda gratitudine verso il pubblico per l’affetto ricevuto in questi mesi difficili. Nulla potrà cancellare il passato, ma è pronto a tornare ai suoi impegni professionali anche grazie al sostegno dei fan e della squadra di musicisti e tecnici che lo affianca da sempre, come una grande famiglia: “Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare”.

Tanti i commenti da parte dei fan, oltre che da amici e colleghi, da Jovanotti ad Andrea Delogu, dai Tiromancino ai Gemelli di Guidonia, fino a Giada Lini, nel cast dei Maestri di Ballando.

Il ritorno di Belli in teatro è previsto per il 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, nel modenese, con lo spettacolo Come se non ci fosse un domani, che ripercorre le tappe del suo percorso umano e musicale. A questa prima tappa seguirà la seconda a Collegno, dopodiché riprenderà i concerti con la Big Band.

Nessun riferimento esplicito a Ballando con le Stelle, che ha letteralmente retto insieme a Milly Carlucci per 20 anni. Ne è stato l’inviato dalla Sala delle Stelle, oltre che intrattenitore con la sua band pronta ad accompagnare le coreografie dei concorrenti in diretta. Poi lo scorso anno lo avevano convinto a partecipare in qualità di ballerino, mettendosi in gioco per la prima volta in pista. Oggi sappiamo che la Rai ha deciso di mantenerlo nel cast a patto di non apparire più in video, di comune accordo.