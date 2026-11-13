Paolo Belli, il possibile ritorno a Ballando con le Stelle dopo lo stop

IPA Paolo Belli

La data che gira è sabato 21 novembre. Quella sera, nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, Paolo Belli dovrebbe tornare davanti alle telecamere di Rai 1 a oltre quattro mesi dall’incidente che lo aveva fermato, e lo farebbe da ballerino per una notte. Dalla Rai e da Milly Carlucci, mentre scriviamo, non è arrivata alcuna conferma: per questo qui si scrive tutto al condizionale.

Chi segue il programma l’assenza l’ha notata dalla prima puntata. La ventunesima edizione è partita il 3 ottobre con Simone Di Pasquale nella Sala delle Stelle, il posto che per anni è stato di Paolo Belli, e Milly Carlucci aveva aperto la serata con un saluto a lui, che guardava da casa.

Cosa farebbe Paolo Belli in pista

I dettagli dell’esibizione sarebbero ancora in via di definizione. L’impianto, invece, sarebbe già deciso: un numero corale con tutti i maestri del programma, costruito come un rientro in famiglia. Si parla di una sera sola. Di un ritorno stabile nel cast, per ora, non parla nessuno.

Il ruolo non gli è nuovo. Per chi si ricorda la finale del 2021, quella vinta da Arisa: l’ospite prevista, Maria Chiara Giannetta, non poté esserci e sulla pista finì lui, insieme alle maestre. L’anno scorso, poi, Paolo Belli aveva fatto il salto completo, da concorrente in coppia con Anastasia Kuzmina.

Perché si era fermato

Il 13 luglio, a Cognento, nella campagna reggiana tra Correggio e Campagnola Emilia, la bicicletta di Paolo Belli si è scontrata con Alessandro Magnani, 41 anni, morto il giorno dopo in ospedale. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale: un atto dovuto, che permette alla Procura di Reggio Emilia di accertare la dinamica.

Da quel giorno, stop a concerti e televisione. A fine settembre una nota condivisa con la Rai aveva messo nero su bianco che “Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di Ballando con le stelle”, pur continuando a lavorare dietro le quinte. In conferenza stampa Milly Carlucci aveva parlato di “una decisione sobria”, presa “anche per rispetto nei confronti della sensibilità di una famiglia che ha subito un lutto”. Un mese e mezzo dopo, quella nota avrebbe già la sua eccezione.

Il video del 3 novembre e il ritorno a teatro

Il primo passo pubblico risale al 3 novembre, con un video sui social. Paolo Belli spiegava di aver “scelto di rimanere in silenzio per rispetto” e annunciava la ripresa del lavoro: “Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me”. Con un’avvertenza che vale anche per il sabato sera: lo farà “con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare”.

Le date dal vivo, a differenza di quella televisiva, sono ufficiali. Il 6 dicembre la data zero di Come se non ci fosse un domani, il nuovo spettacolo sul suo percorso artistico, all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, dove è nato. Il 15 gennaio tocca alla Lavanderia a Vapore di Collegno, nel Torinese, e da dicembre ripartono i concerti con la Big Band. Se l’anticipazione reggerà, il pubblico di Rai 1 lo rivedrà quindici giorni prima di quello di casa sua.