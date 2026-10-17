Ballando con le Stelle, il 17 ottobre tornano in pista due ex concorrenti: le anticipazioni

Milly Carlucci conduce la nuova puntata di "Ballando con le Stelle" e arruola due ex concorrenti: le anticipazioni del 17 ottobre

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Ansa Milly Carlucci

Questa sera, si rinnova l’appuntamento con Ballando con le Stelle. Alle 21.30 su Rai 1 va in onda la terza puntata della trasmissione di Milly Carlucci, al timone insieme a Simone Di Pasquale. Le anticipazioni custodiscono una sorpresa che sa di nostalgia: due ex concorrenti tornano sul parquet per una sola notte.

Le protagoniste sono Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli, due personalità lontanissime unite dallo stesso coraggio: rimettersi in gioco quando tutti le immaginerebbero tranquille in poltrona.

Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli tornano a Ballando con le Stelle: jive e merengue

Prima tocca a lei, la regina del benessere che per anni ha insegnato agli italiani a mangiare meglio. Nel 2023 Rosanna Lambertucci entrò nel cast a 77 anni accanto a Simone Casula, e visse un’avventura piena di scossoni, tra spareggi e una serata chiusa con due zeri dei giudici.

La sua risposta? Si finse “morta” davanti alle telecamere, seguendo con ironia un consiglio di Guillermo Mariotto. Per chi divora gialli e cronaca nera, fu una scena del crimine al contrario: la vittima si rialza e fa ridere tutto lo studio.

Stasera, a 80 anni, torna con il maestro Dario Scuderi per un jive che chiede fiato, ginocchia d’acciaio e un sorriso incollato al viso. Ha tutto il sapore di una rivincita.

Poi arriva l’inconfondibile Signora Coriandoli, la casalinga romagnola nata dalla fantasia di Maurizio Ferrini. Per lei è la terza volta: nel 2022 fu ospite di una sera, nella stessa puntata di Nino Frassica, e l’anno scorso ha gareggiato nell’edizione dei vent’anni con Simone Di Pasquale.

Proprio lui oggi la accoglierà da conduttore, mentre in giuria siederà Barbara D’Urso, sua compagna di cast appena un anno fa. Un intreccio da gustare con i popcorn in mano. Per la Signora, il maestro Chiquito ha preparato un merengue caraibico tutto fianchi e allegria.

Ballando con le Stelle stasera: le coppie della terza puntata, la giuria e come votare

La classifica resta apertissima: dopo due sabati nessuno ha ancora fatto le valigie, quindi sfileranno tredici coppie. Le più temute sono Monica Guerritore e Luca Urso, vincitori della seconda serata con 20 punti extra in tasca.

Ecco chi balla stasera:

Alberto Ravagnani con Erika Martinelli

Alessandro Matri con Giada Lini

Andy Diaz con Gioia Giovanatti

Anna Safroncik con Leonardo Lini

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti

Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina

Manuela Moreno con Carlo Aloia

Massimo Ghini con Valentina Fiorini

Monica Guerritore con Luca Urso

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice

Ornella Muti con Pasquale La Rocca

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi

A dare i voti ci pensa la giuria guidata da Carolyn Smith, con Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra si spartiranno i punti da regalare alle coppie preferite, e l’orchestra di Paolo Belli suonerà dal vivo.

L’ultima parola resta nelle mani di chi guarda da casa: si vota sui profili social della trasmissione e su RaiPlay con tre voti a disposizione per ciascuno, dove dopo la diretta trovate anche i retroscena di Ballando Segreto.