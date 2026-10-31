L’arrivo di una grande star e l’ossessione di Barbara D’Urso: le anticipazioni di Ballando con le stelle

La nuova puntata di “Ballando con le stelle” accoglierà, in una performance da musical, Serena Autieri, ma l’attenzione è sulle tensioni tra concorrenti e giuria

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Barbara D'Urso

La gara entra ormai nel vivo a Ballando con le stelle, giunto alla quinta puntata, in programma nella prima serata di Rai 1 sabato 31 ottobre 2026. La notte di Halloween porterà numerose sorprese, sulla pista e fuori. Ballerina per una notte sarà una delle star più amate della televisione italiana, che proporrà una perfomance in stile musical e ispirata a Moulin Rouge. E anche i concorrenti dovranno impegnarsi per conquistare il favore dei severissimi giudici. A continuare a far discutere, in particolare, le critiche di Guillermo Mariotto a Noemi Bocchi e i contrasti tra Barbara D’Urso e le tribune popolari.

Serena Autieri porta il musical a Ballando con le stelle

Dopo il ritorno delle concorrenti Bianca Guaccero e Federica Nargi della scorsa settimana, la pista di Ballando con le stelle accoglie una new entry assoluta. Nella puntata di Halloween ballerina per una notte sarà Serena Autieri. L’attrice e cantante, accompagnata dal maestro Luca Favilla, si esibierà sulle note di Diamonds in una coreografia che si ispira al mondo del musical e che, con grande energia, mescola danza, canto e spettacolo. Per l’attrice napoletana sarà l’occasione per presentare il Mouling Rouge di cui è protagonista a teatro.

I punti accumulati dalla sua performance, che si può star certi saranno parecchi, andranno ad alimentare il tesoretto della serata, assegnato ai concorrenti per loro più meritevoli dalle tre tribune popolari Simona Ventura, Rossella Erra e Francesca Fialdini.

Scintille al tavolo della giuria

Di certo non mancheranno neppure le scintille al tavolo della giuria. E lo scontro non sarà soltanto tra i concorrenti e chi dà loro i voti. La scorsa settimana il dibattito più acceso è stato quello tra Barbara D’Urso e le tribune Simona Ventura e Francesca Fialdini. Ventura ha accusato la collega di essere priva di autoironia, Fialdini ha rincarato la dose criticandone il giudizio come incorente. Barbara, in modo molto poco autoironico bisogna ammetterlo, le ha accusate tutte di essere “ossessionate” da lei.

Grande attesa anche per l’esibizione di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice che, dopo le aspre critiche della scorsa puntata, tenteranno di portare dalla propria parte il più spietato tra i giurati di Ballando, Guillermo Mariotto. Sembra invece essersi ormai arresa Ornella Muti, che proprio non riesce a convincere Barbara D’Urso, nonostante l’impegno profuso nelle coreografie assegnatele dal maestro Pasquale La Rocca.

La gara entra nel vivo dopo la prima eliminazione

Dopo la prima eliminazione della scorsa puntata, che ha visto Massimo Ghini e Valentina Fiorini abbandonare la gara, la competizione si fa sempre più accesa. In corsa restano dodici coppie, capitanate da Alessandro Matri e Giada Lini che, dopo la vittoria di sabato, partiranno con un vantaggio di 20 punti bonus.

In pista torneremo a vedere anche Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rosi e Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Ornella Muti affiancata da Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle è in diretta su Rai1 sabato 31 ottobre a partire dalle ore 21:15, subito dopo Affari Tuoi. Lo show è disponibile gratuitamente anche in streaming e on demand sulla piattaforma web RaiPlay.