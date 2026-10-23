Barbara d’Urso e Ornella Muti, la sfida continua: una prova con Sanfilippo, l’altra accusa La Rocca

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Barbara d'Urso e Ornella Muti

A Ballando con le Stelle le sfide non si combattono soltanto sulla pista da ballo: tra prove, coreografie e giudizi della giuria, sono soprattutto i rapporti tra i protagonisti ad accendere la curiosità del pubblico. E questa volta al centro dell’attenzione tornano Ornella Muti e Barbara d’Urso, due personalità molto amate della televisione italiana, il cui rapporto continua a far discutere. A riaccendere i riflettori sulla presunta rivalità sono state le stories pubblicate da entrambe su Instagram dove si vede la d’Urso continuare a frequentare la sala prove, elogiata dal suo ballerino, e la Muti sottolineare quanto La Rocca creda nel suo talento in pista.

Barbara d’Urso torna a ballare con Giuseppe Sanfilippo: pronta a sfidare Ornella Muti in pista?

E se la guerra fredda tra Barbara d’Urso e Ornella Muti si trasformasse presto in una vera e propria sfida sulla pista di Ballando con le Stelle? A far nascere il sospetto sono alcuni video pubblicati nelle storie Instagram dall’ex conduttrice Mediaset, che continua a frequentare la sala prove del programma, questa volta in compagnia del ballerino Giuseppe Sanfilippo. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e che alimenta una domanda: Barbara sta preparando un ritorno a sorpresa nelle vesti di ballerina?

Dopo aver conquistato il terzo posto nella scorsa edizione, in coppia proprio con Pasquale La Rocca, quest’anno la conduttrice è tornata nello show di Milly Carlucci come giurata. Eppure, a giudicare dalle immagini condivise su Instagram, la voglia di ballare sembra tutt’altro che svanita: nei video, Barbara appare sorridente e complice con Sanfilippo e, in una delle ultime stories, non ha esistato a chiedere direttamente al maestro, al termine dell’allenamento, come fosse andata, raccogliendo le rassicurazioni del ballerino.

Insomma, semplice nostalgia per le lezioni di danza oppure preparativi per un’esibizione speciale? Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l’ipotesi è decisamente intrigante, soprattutto considerando che dall’altra parte della pista c’è Ornella Muti, attualmente impegnata proprio con l’ex maestro di Barbara.

Una sorta di confronto a distanza tra due donne dal carattere forte, accomunate dalla stessa esperienza televisiva e, soprattutto, dallo stesso insegnante di danza. Del resto, il presunto triangolo tra Barbara, Ornella e Pasquale ha già regalato momenti di tensione e battute pungenti.

Ornella Muti, a Ballando Segreto rimprovera La Rocca: “Sei cattivo”

A Ballando con le Stelle la tensione non si spegne nemmeno quando le telecamere della diretta si fermano anzi, è proprio dietro le quinte che emergono le dichiarazioni più curiose. Durante una nuova puntata di Ballando Segreto, Ornella Muti e Pasquale La Rocca sono stati interrogati da Milly Carlucci sull’ultima esibizione e sulla preparazione della puntata di domani, sabato 24 ottobre. E l’attrice, tra una confessione e una battuta, ha lasciato intendere che il suo maestro riponga in lei una fiducia forse persino eccessiva.

Secondo Ornella, infatti, Pasquale sarebbe talmente convinto delle sue capacità da proporle coreografie sempre più complicate, dimenticando un dettaglio tutt’altro che trascurabile: lei è un’attrice, non una ballerina professionista. “A volte mi chiedo se si ricorda che il ballo non è il mio lavoro”, ha confessato, raccontando quanto possa essere impegnativo soddisfare le aspettative del suo insegnante. Poi, rivolgendosi direttamente a lui, ha scherzato con un eloquente “Sei cattivo!”, trasformando il piccolo rimprovero in un momento di complicità.

Eppure, dietro quelle parole potrebbe nascondersi anche un messaggio interessante. Se Pasquale continua ad alzare l’asticella, significa che crede davvero nel talento e nelle possibilità della sua allieva. Una fiducia che Ornella sembra apprezzare, anche quando la costringe a confrontarsi con le proprie insicurezze.

Ma viene anche spontaneo chiedersi: e se queste parole fossero anche una frecciatina indiretta a Barbara d’Urso? Del resto, proprio l’ex partner di La Rocca aveva sottolineato come il ballerino fosse cambiato rispetto alla loro esperienza insieme, diventando più morbido e comprensivo. Ornella, invece, sembra suggerire il contrario: Pasquale è esigente, pretende molto e non le risparmia affatto le difficoltà.

Una cosa è certa: questa rivalità, vera o presunta, continua a regalare colpi di scena e chissà che la prossima puntata non riservi qualche sorpresa proprio sulla pista da ballo.