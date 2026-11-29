Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Barbara d'Urso

Se le schermaglie nello studio di Ballando con le Stelle fanno ormai parte dello spettacolo, lontano dalle telecamere il clima sembra essere decisamente più disteso. Almeno per Barbara d’Urso, che anche nella serata di sabato 28 novembre 2026, dopo la diretta del dancing show di Rai 1, ha rispettato quella che sembra essere diventata una piacevole tradizione: andare a cena con alcuni protagonisti del programma di Milly Carlucci.

Tra i presenti anche Giovanni Pernice, Bianca Guaccero e Manuela Moreno con Carlo Aloia: sorridente e perfettamente a suo agio, la conduttrice ha condiviso nelle storie Instagram alcuni momenti della serata, lasciandosi andare a una frase che, considerando le recenti tensioni con Simona Ventura, difficilmente poteva passare inosservata: “Io vado a cena anche con i concorrenti”, ripetuto più volte.

Una semplice constatazione o un modo sottile per ribadire di essere benvoluta anche da coloro che è chiamata a giudicare durante la diretta?

Barbara d’Urso a cena con il cast di Ballando: la frecciatina social

Sembrava che le due regine della televisione italiana avessero finalmente archiviato le incomprensioni del passato, ma l’arrivo di Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle ha riacceso una rivalità che affonda le proprie radici in oltre vent’anni di carriera televisiva: quella con Simona Ventura.

A far precipitare la situazione è stato proprio un intervento della Ventura che aveva interrogato Pasquale La Rocca sui suoi rapporti con l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, ipotizzando un possibile risentimento legato al mancato coinvolgimento di Barbara nello spettacolo teatrale del ballerino al quale si era poi aggiunta la diatriba con Ornella Muti.

Di fronte al silenzio di La Rocca, la d’Urso aveva ringraziato pubblicamente il suo ex maestro: la vicenda ha avuto poi un seguito sui social quando Ventura ha accusato la collega di non rivolgerle nemmeno un saluto durante la trasmissione.

Alla luce delle recenti tensioni, le Instagram Stories pubblicate da Barbara d’Urso, nelle quali la conduttrice racconta con entusiasmo l’ormai consolidata tradizione delle cene del sabato sera con il cast di Ballando con le Stelle, sembrano assumere dunque il sapore di una sottile frecciatina a Simona Ventura, grande assente della serata. In particolare, in uno dei video condivisi sui social, la d’Urso ribadisce più volte: “Io vado a cena anche con i concorrenti”, quasi a voler marcare una differenza rispetto alla collega e alle abitudini di quest’ultima quando sedeva al banco della giuria.

Una coincidenza o una stoccata tutt’altro che casuale? Quel che appare evidente è che Barbara sembra aver instaurato un ottimo rapporto con diversi protagonisti del dancing show, rivendicando, seppur indirettamente, la propria capacità di conquistare la simpatia del cast e di tenere ben distinte le dinamiche televisive dai rapporti personali.

Simona Ventura e le parole su Ornella Muti che riaccendono lo scontro

Anche durante la puntata del 28 novembre di Ballando con le Stelle non sono mancate le scintille in diretta: in occasione del collegamento con Ornella Muti, costretta a rimanere a casa a causa di una broncopolmonite, Simona Ventura ha voluto sottolineare la straordinaria carriera dell’attrice, ricordando i grandi registi con cui ha avuto l’opportunità di lavorare.

Un elogio certamente meritato, ma che, alla luce delle precedenti dinamiche del programma, potrebbe essere interpretato anche come un velato riferimento a Barbara d’Urso. Quest’ultima, infatti, aveva già avuto qualche incomprensione con Ornella Muti proprio in merito a Pasquale La Rocca, suo ex partner di ballo.

Difficile stabilire se nelle intenzioni di Ventura ci fosse realmente quella di punzecchiare la collega, ma il clima tutt’altro che disteso tra le due conduttrici rende ormai inevitabile prestare attenzione anche alle più piccole sfumature delle loro dichiarazioni.

Dal canto suo, Barbara d’Urso sembra aver scelto di raccontare sui social soprattutto il lato più piacevole della sua esperienza a Ballando con le Stelle: le cene del sabato sera, le risate e i momenti di convivialità restituiscono l’immagine di una conduttrice perfettamente integrata nel gruppo, nonostante le accese discussioni che animano la diretta.

Quella frase pronunciata durante la cena potrebbe dunque rappresentare una risposta indiretta alle recenti polemiche, quasi a voler ribadire che, al di là del suo ruolo di giurata, Barbara gode della simpatia e dell’affetto di molti protagonisti del programma.