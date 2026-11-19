Getty Images Federica Monacelli

La scintilla sarebbe scoccata grazie alla passione comune per i cavalli. Gli scatti “rubati” a Eros Ramazzotti in dolce compagnia raccontano di un legame con Federica Monacelli, seppur non sia certo di che natura. I due sono stati pizzicati a Milano dopo un pranzo in pizzeria e poi in auto tra lunghi discorsi e baci di saluto. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, ma nel frattempo cresce la curiosità nei confronti di questa giovane donna con lo sport nel sangue.

La carriera nel pugilato

Classe 1990, Federica Monacelli è nata a Milano. Il suo è un percorso fatto di determinazione e impegno nello sport, a cominciare dal tennis, il suo primo grande amore. Ha iniziato a praticarlo a 6 anni, per poi trasferirsi a 16 anni in un’accademia di Barcellona.

Si allenava fino a cinque ore al giorno per diventare professionista ma, nonostante le ottime prestazioni in fase di allenamento, nei tornei ufficiali qualcosa le impediva di vincere. Così ha deciso di rientrare in Italia.

La svolta è arrivata con il pugilato, che sul suo sito definisce “la storia d’amore più intensa della mia vita”. Dopo il debutto nel 2011, a 22 anni aveva già ottenuto ben dieci vittorie in undici incontri. Nel 2012 ha vinto i Campionati nazionali universitari, diventando poi campionessa italiana assoluta nei 75 kg nel 2013, fino a vestire la maglia azzurra della Nazionale.

Parallelamente all’attività agonistica, Federica Monacelli ha conseguito la laurea in Economia: proprio per terminare gli studi, ha deciso di lasciare la Nazionale. Un serio infortunio al ginocchio l’ha fermata per oltre un anno, ma nel 2024 ha annunciato il ritorno sul ring.

L’impegno per le donne

Oltre alla boxe, Federica Monacelli ama dedicarsi a surf, yoga, immersioni, motocross e, come anticipato, una delle sue più grandi passioni è quella per i cavalli.

Ma c’è anche di più: oggi la campionessa porta l’esperienza sportiva nella formazione aziendale e nell’empowerment femminile. È sua l’idea di PerForza, un corso dedicato all’autodifesa e alla crescita personale rivolto anche alle donne: “I corsi di difesa personale offrono alle donne uno strumento vitale per sentirsi più sicure e autonome nei loro ambienti, riducendo il rischio di violenza e aggressione”, scrive.

Propone, inoltre, corsi di Horse Counseling e collabora con l’agriturismo Origine Country Farm, tra le colline emiliane.

Il presunto flirt con Eros Ramazzotti

Il nome di Federica Monacelli è balzato tra le pagine di cronaca rosa per via di un presunto flirt con Eros Ramazzotti. Separati da 27 anni di differenza, sarebbe stata la passione condivisa per i cavalli a farli avvicinare. Un’ occasione ideale per conoscersi lontano dai riflettori.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Oggi, i due sono stati sorpresi a Milano dopo un pranzo veloce in pizzeria mentre passeggiano, raggiungono l’auto di lui e si scambiano un bacio, per poi soffermarsi a chiacchierare in macchina, dopo che lui l’ha accompagnata fino a casa. L’ultimo saluto, infine, con un altro bacio e teneri abbracci.

Nonostante l’evidente complicità, nessuno dei due ha ancora confermato o smentito ufficialmente la presunta relazione e lo stesso direttore del settimanale, Andrea Biavardi, a La Volta Buona ha invitato alla prudenza: “Se sono rose fioriranno o magari è una affettuosa amicizia“. Alberto Dandolo, invece, ha scritto: “Forse è davvero la volta buona: a mettere Eros al tappeto, nel senso bello del termine, potrebbe essere proprio una pugile”.