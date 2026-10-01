Noemi Bocchi, la promessa (da mantenere) a Ballando con le Stelle: “Mostrerò chi sono”

IPA I primi look di Ballando con le Stelle 2026: Aurora Ramazzotti in tacchi altissimi, Bocchi in trasparenze, Fialdini angelica

Manca ormai pochissimo al 3 ottobre, la data fissata per la prima puntata di Ballando con le Stelle. Che, sì, entra in una nuova era: tanti sono i cambiamenti che ci attendono, ma guai a parlare di “sostituzioni”. Quella di Ballando è una nuova vita, o almeno così spera Milly Carlucci, la Generalessa pronta a offrire al pubblico un cast che funziona ancor prima di aver mandato in onda un solo spezzone. Tra le promesse di questa edizione ce n’è una per cui si nutre una grande curiosità collettiva: Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, verso cui per anni la stampa è stata tutt’altro che clemente.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, i pregiudizi che l’hanno ferita

Il 1° ottobre si è tenuta la conferenza di Ballando con le Stelle, e il quadro che ne è emerso ci suggerisce che stiamo per assistere a un cambio di rotta. La ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci ha “cambiato pelle”; non ci sono più Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli alla giuria, ma Barbara D’Urso e Alberto Matano. Un nuovo gruppo è stato creato per un cast che ha raccolto un’accoglienza non tiepida dal pubblico, soprattutto per alcuni nomi.

Uno su tutti quello di Noemi Bocchi, su cui negli ultimi anni i pregiudizi non sono mancati. La compagna di Francesco Totti, con cui è ormai insieme da cinque anni, ha spesso subito non pochi attacchi e commenti poco gentili. “Lei arriva con una valanga di pregiudizi, il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un’attenzione spasmodica che divide il ‘campo’ in due”, ha commentato la Carlucci.

Ma come ha vissuto questi momenti Noemi? “Ho sofferto per tutto quello che è stato detto. Ho provato a schermarmi e non leggere, però le notizie mi sono arrivate. Sono qui per mettermi in gioco. Non è semplice per me. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente”.

La sua promessa

Già il suo arrivo a Ballando con le Stelle è stato accompagnato da qualche polemica di troppo, del resto, legata sempre alla sua vita sentimentale. Ma è proprio questo il punto: hanno sempre avuto gli altri una parola (di troppo) da dire, e non Noemi Bocchi. E la pista di Ballando in questo è sempre stata un palcoscenico perfetto. Raccontarsi da Milly Carlucci è un rischio, ma si può vincere il famoso biglietto d’oro: a Ballando le armature non vengono rivelate subito, e il pubblico si affeziona (o meno) ai concorrenti puntata dopo puntata. Tutto, però, dipenderà da come Noemi manterrà la sua promessa.

Sempre durante la conferenza, la Bocchi stessa si è detta consapevole del tono dei pregiudizi su di lei: “Mi hanno raccontata come una persona brutta e marcia”. Al suo fianco, in pista, ci sarà Giovanni Pernice, maestro esperto e abituato a far brillare anche chi parte da zero. Un aiuto prezioso, visto che Noemi ha ammesso di aver scoperto una disciplina più difficile del previsto. L’appuntamento con il debutto è fissato per sabato 3 ottobre su Rai1.