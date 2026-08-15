Ballando con le Stelle, le polemiche dopo l’annuncio di Noemi Bocchi

Getty Images Noemi Bocchi

Il suo era tra i nomi dati per certi nelle indiscrezioni delle scorse settimane e, alla fine, il 14 agosto è arrivata la conferma che in molti attendevano: Noemi Bocchi è una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, l’annuncio non è stato accolto positivamente dal pubblico, che si è spaccato in due: capita con i nomi legati al gossip, e infatti le reazioni non si sono fatte attendere. Invece di alimentare la curiosità, la conferma ha acceso un dibattito tra gli utenti sui social, divisi tra chi accoglie con favore la novità e chi, al contrario, storce il naso di fronte a questa scelta.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle

A ufficializzare la partecipazione è stato un simpatico filmato di presentazione, diffuso attraverso i canali social del programma, che ha visto protagonista Noemi Bocchi insieme al compagno Francesco Totti. Nella clip, girata con tono leggero e ironico, l’ex capitano della Roma si mostra nel suo inconfondibile stile romanesco, un po’ spaesato di fronte all’entusiasmo della compagna. Lei, davanti alla televisione, prova persino a improvvisare qualche passo di danza, tra cui un abbozzo del celebre moonwalk, strappando la battuta scettica del compagno.

Poi, il momento della rivelazione: la telefonata di Milly Carlucci e l’invito a partecipare al talent show del sabato sera di Rai 1. Resta ancora un’incognita, invece, sul nome del Maestro che le verrà affiancato. Al momento, infatti, la produzione ha reso noti soltanto due nomi tra i professionisti della pista: quello di Nikita Perotti, reduce dal trionfo della passata edizione, e quello della new entry Gioia Giovanatti.

Se l’annuncio ha entusiasmato una parte degli spettatori, dall’altra ha sollevato non poche perplessità. Il nodo centrale attorno a cui ruotano le critiche riguarda, in sostanza, il “curriculum” della futura concorrente. In molti, sui social, si sono chiesti in base a quale merito Noemi possa essere considerata una “stella” da portare in pista, sottolineando come la sua notorietà derivi essenzialmente dalla relazione con l’ex calciatore.

Le critiche del pubblico

Non sono mancate inoltre le critiche rivolte direttamente alle scelte di casting del programma, con qualcuno che ha ipotizzato una deriva più orientata al gossip e alla ricerca dell’ascolto facile rispetto al passato. In alcuni casi, poi, il malcontento ha assunto toni più pungenti, andando a scomodare persino la vicenda sentimentale che ha coinvolto Totti e l’ex moglie Ilary Blasi.

Dobbiamo però considerare l’altra faccia della medaglia. Va detto che proprio Ballando con le Stelle è, storicamente, il programma in grado di raccontare i suoi protagonisti sotto una luce inedita. E lo è in virtù dello stesso meccanismo dello show, che si basa sulla fatica e su una crescita “graduale”. Anche in passato molti concorrenti sono riusciti nell’impresa di scrollarsi di dosso le etichette con cui erano arrivati, rivelando lati inaspettati del proprio carattere.

Ecco perché per Noemi Bocchi questa è un’occasione importante: ha la possibilità di farsi conoscere finalmente per ciò che è, al di là del ruolo pubblico di compagna di un personaggio famoso. Sarà la pista, alla fine, a dire se saprà cogliere questa opportunità.