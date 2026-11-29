IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è arrivato alla strettoia. La nona puntata, quella di sabato 28 novembre, è stata la serata dei quarti di finale, e Milly Carlucci ha messo subito le carte in tavola: un vincitore di puntata, due eliminazioni e, la prossima settimana, il ripescaggio insieme alla prima semifinale per chi resta. “È un mondo che si apre questa sera”, ha detto ai suoi “eroi”. Nello schieramento, però, mancava una coppia: Ornella Muti, ancora alle prese con i problemi fisici delle ultime settimane, non ha ballato e si è collegata dal divano di casa. Le nostre pagelle.

Monica Guerritore non esce dal personaggio (ma per Carolyn fa un’eccezione). Voto: 8

Sembrava un gioco innocuo (si ascolta la musica, si indovina il ballo e lo si improvvisa lì), ma ha scatenato qualche piccola tensione in pista. Monica Guerritore, però, si è quasi tirata indietro. “Io non posso ballare un qualunque ballo, perché sono preparata per fare una cosa che è particolare, e deve essere tenuta per il ballo di coppia che faremo, il tango argentino”, ha spiegato. “Non me la sento adesso di fare un charleston, oppure una rumba, perché dopo non sarei più credibile. Preferisco magari perdere, però indovinare, sentire la musica. Non vedete che sono vestita da maschio?”.

Non si esce dal personaggio, chi fa teatro lo sa da sempre: un personaggio non si lascia a metà per indossare i vestiti di un altro. Mariotto le ha dato ragione, ma Carolyn Smith ha provato invece a convincerla con le buone e, alla fine, l’attrice ha ceduto. Per noi è un 8, per il coraggio di aver difeso la sua posizione (coerente, come sempre).

Aurora Ramazzotti, sorella maggiore (anzi, un po’ zia). Voto: 10

“Sono stata figlia unica per 14 anni, dopodiché i miei genitori hanno deciso di spararmene quattro nel giro di quattro anni, due con la mamma e due con il papà”. Aurora Ramazzotti ha raccontato così, con la sua solita ironia, la sua famiglia allargata. Da una parte ci sono Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati nel 2011 e nel 2015 da papà Eros e Marica Pellegrinelli. Dall’altra Sole e Celeste, arrivate nel 2013 e nel 2015 da mamma Michelle e Tomaso Trussardi. “È un modo di essere fratelli un po’ fuori dal comune, ma mi sono sempre sentita il collante tra questi due mondi. Ho cambiato a tutti il pannolino, li ho addormentati tutti”. Tanto che oggi, con loro, si sente un po’ una zia.

Non è la prima volta che ne parla. Per i 12 anni di Raffaela aveva scritto che la sua nascita le aveva cambiato la vita e le aveva insegnato “l’amore fraterno”. E l’affetto, a quanto pare, torna indietro: alle nozze con Goffredo Cerza sono state proprio Sole e Celeste a commuovere tutti con il loro discorso.

Aurora ha poi posto l’attenzione su un aspetto che le sta molto a cuore: “Non vorrei che accadesse a nessuno dei miei fratelli quello che è accaduto a me, ma allo stesso tempo so che non riuscirò a proteggerli dallo schifo che c’è nel mondo”. Due settimane fa, su questa stessa pista, aveva parlato dell’odio verso se stessa e del confronto con mamma Michelle. Oggi sceglie di stare al loro fianco e di accompagnarli, “senza avere la presunzione di sapere come si sentono se non me l’hanno detto loro”.

Scontro Fialdini-Pernice, vince Matano. Voto: 5

Tutto per un voto. Anzi, per un punto. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno incassato 10 da tutti, tranne che da Guillermo Mariotto, grande protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle (inutile dire il contrario), fermo al 9. Zazzaroni si è subito ribellato (“Stavolta Guglielmo no, adesso metti un dieci”), Rossella Erra è certa che sia una sorta di “voto di vendetta” e Mariotto, serafico, ha risposto: “Io faccio come mi pare”.

Francesca Fialdini, che l’anno scorso era in pista proprio con Pernice, ha provato a spiegare il voto di Mariotto: Noemi è una fuoriclasse, ma per arrivare al 10 forse serve “una questione di poesia”. Mariotto si è sentito finalmente capito, Pernice decisamente meno, tanto da tirare in ballo proprio lei: con Francesca le coreografie erano “molto più semplici e prendevamo ogni settimana 10″, questa volta invece hanno fatto “i salti mortali”. Mariotto, figuriamoci, ha rincarato la dose: la Fialdini aveva molte espressioni, “la Bocchi per me ce n’ha una sola”.

La discussione è degenerata in fretta e Pernice ha giocato la carta del “noi che difendiamo le donne”, subito stoppata – per fortuna – dalla Fialdini: “Non facciamo questa manipolazione, che è brutta e sciocca”. Per un punto, insomma, si è finiti a parlare di tutt’altro, e il più lucido è stato Alberto Matano: “Se dobbiamo essere tutti allineati, noi andiamo a casa, ce ne andiamo a dormire”. La giuria ha cinque teste, ognuna con il suo voto, e il paragone con la Fialdini l’ha trovato “inelegante”. Alla lite diamo 5, il 10 se lo prende Matano, che si sta confermando sempre di più un punto fermo della giuria di Ballando.

D’Urso e Ventura, la pace (mancata) di padre Albert. Voto: 4

Alberto Matano ci ha provato davvero. Prima di passare alle buste ha chiesto la parola per sciogliere “un non detto”, tornando nei panni di “padre Albert”: si può litigare e polemizzare, ha spiegato, ma “sempre mantenendo un codice”. Il riferimento era allo scontro social della settimana tra Barbara D’Urso e Simona Ventura, quello del video in cui Simona le ricordava di averla invitata a casa, “quando ti trattavano come un’appestata”.

La Ventura si è detta pronta a fare pace, non senza qualche frecciatina: di solito alle 4 del mattino dorme, ma il video di Barbara l’ha spinta a risponderle sui social, “che sono un po’ il suo pubblico di riferimento”. E poi il complimento, a modo suo: una grande professionista, “una persona assolutamente da rivalutare nel mondo della tv”. Da rivalutare, appunto.

Come nell’eterna diatriba con Ornella Muti, la D’Urso ha provato a sfilarsi dalla polemica: a casa ci sono milioni di famiglie che vogliono vedere il ballo, non le liti, e in pista c’era chi si era allenato tutta la settimana per non essere eliminato. Alla D’Urso, però, non è piaciuto che Simona abbia ricordato pubblicamente quel periodo: “Per otto puntate sono stata messa un po’ in ridicolo”. Con Simona, ha assicurato, nessun problema.

Matano ha tenuto il punto: “Non possiamo essere così ipocriti da far finta che non accada nulla quando si spengono le telecamere”, ma la chiusura della Ventura è stata abbastanza netta: “Io le cose le dico in tv e le dico in faccia, tu le dici dietro”. Più che una riconciliazione, l’ennesimo round.

Milly Carlucci ha troppi animali da palcoscenico da gestire. Voto: 8

“Mi state facendo confondere con tutte queste chiacchiere”. Difficile non capirla. Quest’anno la generalessa di Ballando ha tra le mani più primedonne che mai: dive e antidive come Ornella Muti e Monica Guerritore, conduttrici abituate a reggere dirette di ore come Barbara D’Urso, Simona Ventura e Francesca Fialdini, e una giuria in cui ognuno, Matano docet, rivendica la propria testa. Animali da palcoscenico, tutti, che sanno benissimo dove si trova la telecamera.

Ballando, in questa edizione, è ruggente. Nella stessa serata Milly ha dovuto gestire un collegamento dal divano di casa, un’attrice che non voleva saperne di improvvisare una salsa e una lite per un 9. Qualche piccola confusione se l’è concessa, ed è più che comprensibile. Ma non saranno un po’ troppi, da gestire insieme?