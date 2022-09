Lui mi piace molto. Ma forse è troppo bello per me

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Anni 37, non appariscente. Diciamo un tipo. Ecco, la bellezza non è il mio punto forte, e io non è che ci metta tanto del mio perché non sono capace di truccarmi e non mi sento a mio agio con gonne e tacchi. Pochi fidanzati. Succede che prima dell’estate arriva questo nuovo collega in prova. Trentenne, bello come il sole che quando entra lui in ufficio tutte, di tutte le età, si girano a guardarlo. Lui ha una mezza storia, ma inizia a flirtare con me. Le mie colleghe dicono “buttati”. La mia migliore amica anche. Mia sorella mi dice “Attenta perché questo potrebbe usarti”. Mia mamma mi dice “Caty, devi iniziare a curarti di più”. Mi dite voi cosa devo fare?

Mia cara Caty, i consigli della mamma, così come quelli delle amiche, sono sempre preziosi. Mi piace immaginarli come un tesoro che è soltanto nostro, ma che possiamo arricchire solo con i sentimenti che appartengono a noi e a nessun altro. Per questo ti chiedo: tu cosa senti? Cosa provi? Ma sopratutto cosa vuoi?

Intanto mi sento in dovere di invitarti a non mortificarti. Se gonne e tacchi non ti fanno sentire a tuo agio non indossarli, non sarai meno di qualcun altro perché preferisci portare un paio di jeans e delle sneakers. E per quanto riguarda il make up posso dirti per esperienza personale che sì, un rossetto rosso e una linea di eyeliner spesso mi fanno sentire più sicura, più bella, ma so anche che chili di trucco sul viso non serviranno a mascherare un’insicurezza di fondo, né tanto meno a trasformarmi in qualcosa che non sono.

Se hai trovato il modo di sentirti te stessa, non fartelo portare via da nessuno. Se poi senti il bisogno di prenderti un po’ più cura di te, allora fallo. Ma solo se questo bisogno ti appartiene, e non perché arriva dall’esigenza di compiacere un uomo o i consigli degli altri.

Dopo questa lunga premessa, arriviamo finalmente al tuo lui. Quello bello come il sole che ti fa sentire le farfalle nello stomaco, che mi pare quasi di poterle vedere che svolazzano mentre leggo le tue parole.

Buttarsi è sempre bello, soprattutto quando lo facciamo seguendo il cuore. Però l’esperienza mi insegna che vedere cosa c’è in fondo al dirupo può attutire la caduta. Il fatto che lui sia impegnato in un’altra storia sentimentale, probabilmente, farebbe scattare in me un campanello d’allarme, anche se al momento quello che vi avvicina è solo un flirt innocuo.

È vero anche, però, che di questa storia sai poco e niente, così come non conosci ancora molto di lui. Per questo io ti consiglio di darti una possibilità, che però non deve per forza coincidere con un salto nel vuoto. Piuttosto può essere una passeggiata insieme a lui. Vedetevi per un aperitivo, o organizzate una cena e conoscetevi. Solo così potrai capire le sue intenzioni e anche le tue.

Silenzia tutto ciò che c’è intorno a te e ascolta il tuo cuore. Se ti invita a metterti in gioco fallo, questa potrebbe essere l’occasione giusta, o forse no. Ma almeno ci avrai provato e non potrai recriminarti niente.