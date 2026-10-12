Ballando con le Stelle 2026, svelati i cachet: chi guadagna di più?

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IPA Barbara D'Urso

Ballando con le Stelle 2026 porta in tv personaggi amatissimi dal pubblico fra sfide di ballo, battibecchi e confessioni private. Il cachet dei concorrenti è da sempre un tema chiave quando si parla dello show condotto da Milly Carlucci. C’è chi parla, come nel caso di Barbara D’Urso, di “cifre altissime” e chi invece riferisce di tetti posti dalla Rai.

Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le Stelle

Andiamo con ordine. Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le Stelle? Fra le star dello show troviamo Aurora Ramazzotti, che balla in coppia con Nikita Perotti, Noemi Bocchi, compagna di Totti, affiancata da Giovanni Pernice, ma anche Ornella Muti con il maestro Pasquale La Rocca, e Monica Guerritore in coppia con Luca Urso.

Spazio pure ad Anna Safroncik con Leonardo Lini, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Alessandro Matri con Giada Lini, ed Andy Díaz con Gioia Giovanatti. A completare il cast troviamo Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, e Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.

I guadagni dei concorrenti sono stipulati, ovviamente, tramite un contratto e dietro le trattative ci sono i manager degli artisti. Come accade per il Grande Fratello Vip, i compensi sarebbero ovviamente legati alla fama del personaggio e alla sua capacità di attirare l’attenzione.

Pensiamo, ad esempio, ad Aurora Ramazzotti, amatissima dal pubblico e conosciuta per essere non solo la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ma anche per aver condotto diversi programmi e un podcast. Ma anche a Noemi Bocchi, su cui gli occhi sono stati puntati sin dall’inizio per via della curiosità legata al suo amore con Totti, arrivato dopo la fine del matrimonio dell’ex Capitano della Roma con Ilary Blasi.

I compensi dei concorrenti, comunque, si attesterebbero intorno ai 30mila euro. Per quanto riguarda i ballerini di Ballando con le Stelle 2026 invece i cachet sarebbero variabili, legati al numero di edizioni a cui il professionista ha partecipato, ma anche alla sua esperienza. In generale si attesterebbero intorno ad una cifra pari a circa 4mila euro a puntata

Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2026

Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle? Si tratta di una domanda che in tantissimi si fanno. La conduttrice è approdata nella giuria dello show di Milly Carlucci dopo gossip e indiscrezioni sul suo conto. Per molto tempo si è parlato del suo cachet e del contratto firmato con la Rai, arrivato dopo la sua partecipazione come concorrente della trasmissione nella scorsa edizione.

Negli ultimi anni i compensi della giuria erano stati stimati intorno ai 3mila euro a puntata con la possibilità di un aumento sino ad arrivare a circa 6mila euro ad appuntamento. L’arrivo della D’Urso però avrebbe cambiato le carte in tavola. La conduttrice avrebbe infatti ricevuto un’offerta – accettata – pari a 15mila euro a puntata per un totale di 200mila euro. La differenza di cachet fra la giuria e i concorrenti sarebbe legata alla necessità dei giurati di firmare un contratto diretto con la Rai.