Classifica pronta a ribaltarsi a Ballando con le Stelle, i rischi dei concorrenti nella seconda puntata

Può succedere di tutto in questa seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026. E il pubblico si prepara a scoprire chi sarà il primo concorrente eliminato

IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle 2026 torna in onda sabato 10 ottobre in prima serata su Rai 1, con una seconda puntata che si preannuncia calda più che mai. Se al debutto nessuna coppia è stata eliminata, concedendo a tutti il tempo necessario per prendere confidenza con la pista, questo secondo appuntamento non farà sconti a nessuno. La classifica provvisoria è pronta a essere stravolta, mentre incombe lo spettro del primo spareggio a eliminazione diretta di questa nuova stagione. Ma andiamo per ordine.

Chi rischia lo spareggio

Dopo la puntata d’esordio andata in onda lo scorso 3 ottobre, al vertice della classifica si sono imposte Aurora Ramazzotti, in coppia col maestro campione in carica Nikita Perotti, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Noemi Bocchi in coppia con Giovanni Pernice e l’intensa Monica Guerritore, in gara con Luca Urso, seguite dalla grazia senza tempo di Ornella Muti in coppia con Pasquale La Rocca.

Ma alla tranquillità delle prime posizioni si contrappone il “pepe” delle coppie scivolate nella parte bassa del tabellone. Per concorrenti come l’ex calciatore Alessandro Matri con Giada Lini, l’inviato Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi ed Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, la seconda puntata sarà decisiva. I concorrenti dovranno mettercela tutta per risalire, cimentandosi in coreografie più complesse. Ci vuole quel “salto di qualità” in più: qualsiasi esitazione nei passi o calo di ritmo può spalancare le porte del temuto ballottaggio finale.

L’incognita dei tre Ballerini per una notte

Come se non bastasse, a complicare ogni previsione sulla classifica di questa seconda puntata di Ballando con le Stelle è la presenza di ben tre Ballerini per una notte. Milly Carlucci ha voluto strafare, chiamando in studio Elena Sofia Ricci, pronta a tornare su Rai 1 con la fiction I casi di Teresa Battaglia, Giacomo Giorgio, interprete di successi come Mare Fuori e Doc – Nelle tue mani, e l’attore Stefano Fresi, al cinema con Giorgio Pasotti nel film Sotto a chi tocca.

Il punteggio accumulato dalle loro esibizioni andrà ad alimentare il tesoretto, gestito in questa edizione in modo diverso dalle precedenti. C’è il “voto di pancia” di Rossella Erra, poi il “voto di giustizia” di Simona Ventura e, infine, il “voto dell’anima” di Francesca Fialdini. In breve, una coppia penalizzata dalla giuria può balzare al vertice della classifica con una singola tranche di punti.

Il peso di giuria e pubblico

Come ben sappiamo, la giuria di Ballando quest’anno è cambiata e le novità ne hanno inevitabilmente ridefinito gli equilibri. Barbara D’Urso e Alberto Matano si sono uniti a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Spietati con le palette e con i soliti battibecchi in studio, alla fine il verdetto sarà comunque affidato al pubblico da casa, come ha dimostrato la rimonta di Aurora Ramazzotti nella prima puntata.

E non dimentichiamo che sabato 10 ottobre arriverà la prima eliminazione definitiva. Non ci resta che attendere.