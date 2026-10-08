Giacomo Giorgio, perché è scomparso da Doc 4: che fine ha fatto Federico Lentini

È mistero (ancora per poco) sulla scomparsa di Federico Lentini da Doc - Nelle tue mani. Il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio è pronto a tornare

IPA Giacomo Giorgio

Il ritorno di Doc – Nelle tue mani ha riacceso i riflettori sul medical drama guidato da Luca Argentero, ma con questa nuova quarta stagione è arrivato anche un colpo di scena inaspettato. Tra le corsie del Policlinico Ambrosiano non c’è Federico Lentini, lo specializzando interpretato da Giacomo Giorgio. Una sparizione inaspettata che è diventata un vero e proprio “giallo”: che fine ha fatto questo personaggio?

Il mistero di Federico Lentini

Quando fin dalle puntate d’esordio non compare un personaggio, è inevitabile che il pubblico vada in allarme. Giacomo Giorgio ha interpretato e dato linfa a un ragazzo che è entrato nel cuore dei telespettatori, perciò non è difficile capire perché il mistero della sua sparizione abbia destato così tanta preoccupazione.

A dirla tutta, l’allarme sulla sorte di Federico Lentini è scattato fin da subito, da quando il nome e il volto dell’attore non figuravano né nelle foto promozionali né nel pressbook ufficiale della nuova stagione.

A differenza dei consueti addii, però, la produzione ha scelto di trasformare la mancata presenza del giovane medico in un accurato snodo narrativo ricco di suspense: nelle prime puntate Giulia Giordano e la direzione sanitaria affrontano la vicenda di Federico, facendo capire che sia accaduto qualcosa di serio e che Andrea Fanti non deve assolutamente scoprirlo.

Una scelta che ha spinto il pubblico a formulare ipotesi drammatiche, dall’abbandono della professione a un grave trauma personale. L’assenza di Federico Lentini appare ancora più toccante se ripensiamo al percorso dello specializzando durante la terza stagione: arrivato in reparto con modi cinici e disinteressati, voleva soltanto assolvere all’obbligo formativo per poi dedicarsi alla medicina privata pianificata dal padre, ma l’incontro con Doc e i colleghi ha acceso in lui la passione per il lavoro e una sincera dedizione per la cura dei malati.

Nel finale della scorsa stagione, Federico aveva trovato il coraggio di opporsi alle pressioni paterne, scegliendo di restare stabilmente in Medicina Interna.

La verità sull’addio di Giacomo Giorgio

Pubblico un po’ deluso e soprattutto incerto sul destino di Federico Lentini. Tanto da ipotizzare che, al di là di ogni escamotage narrativo possibile, Giacomo Giorgio abbia proprio deciso di abbandonare Doc – Nelle tue mani per dedicarsi ad altro. L’attore, amatissimo dopo il ruolo in Mare Fuori, ha vissuto mesi intensi dividendosi tra set televisivi come Belcanto e Sara – La donna nell’ombra, fino all’esperienza teatrale da protagonista nell’Otello di Shakespeare.

La scheda ufficiale di RaiPlay è rincuorante e conferma che Giacomo Giorgio fa parte del cast di Doc 4. Non si tratta di un addio definitivo, quindi, ma di una strategia narrativa confermata anche dallo stesso Luca Argentero, che ha anticipato colpi di scena pronti a superare ogni spiegazione razionale.

Ma quando rivedremo Federico Lentini? Il mistero verrà risolto nella terza puntata della stagione, con l’episodio intitolato Era mio padre. Qui Federico farà il suo effettivo ritorno al Policlinico Ambrosiano, ma la situazione sarà tutt’altro che serena o rassicurante per i medici. Le anticipazioni rivelano che Lin resterà profondamente scossa alla vista delle condizioni dell’amico e che anche Martina faticherà a gestire quanto accaduto. Finalmente, però, sapremo cosa è successo allo specializzando e per quale motivo i vertici abbiano protetto Andrea Fanti da questa verità.