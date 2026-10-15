Matilde Gioli, quanto è alta l’attrice di Doc – Nelle tue mani

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IPA Matilde Gioli

Da giovedì 1 ottobre le corsie del Policlinico Ambrosiano sono tornate ad animarsi su Rai 1, e con loro una delle presenze più amate della fiction italiana: Matilde Gioli, la dottoressa Giulia Giordano di Doc – Nelle tue mani. In questa quarta stagione la ritroviamo primario di Medicina Interna, con un reparto in crisi da salvare e Andrea Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero, che adesso lavora sotto la sua guida.

Una Giulia più matura, chiamata a scelte difficili. E ogni volta che la vediamo attraversare il reparto a passo deciso, torna la curiosità che tanti di voi digitano sui motori di ricerca: quanto è alta Matilde Gioli? Ve lo raccontiamo, insieme a un pezzo della sua storia che merita di essere conosciuto.

Matilde Gioli altezza: quanto è alta la Giulia Giordano di Doc

L’altezza di Matilde Gioli è di 1,68 m, qualche centimetro sopra la media delle donne italiane. Una statura armoniosa, che in tv sembra persino maggiore grazie al suo portamento: schiena dritta, spalle aperte e una camminata elegante che riempie l’inquadratura. Un’altezza perfetta per il camice, che le cade addosso con naturalezza e la rende credibile in ogni scena, dal pronto soccorso alle riunioni con la direzione.

Il segreto arriva dall’acqua. Prima del cinema Matilde ha praticato nuoto sincronizzato a livello agonistico, per poi diventare allenatrice delle bambine. Anni di vasca lasciano in eredità un controllo del corpo raro, e chi l’ha vista sul palco dell’Italian Global Series 2026, dove è stata madrina, lo ha notato subito.

Quel corpo ha conosciuto anche la paura. In un’intervista l’attrice ha ricordato un incidente avvenuto durante una gita in un parco acquatico: un ragazzo alto quasi un metro e novanta le era caduto sulla schiena, e per un periodo i medici avevano temuto per la sua capacità di camminare.

Chi è Matilde Gioli: età, studi e carriera dell’attrice di Doc – Nelle tue mani

Nata a Milano il 2 settembre 1989, Matilde Gioli all’anagrafe fa Lojacono: Gioli è il cognome della mamma, toscana, scelto come nome d’arte con grande tenerezza. Dopo il liceo classico Beccaria si è laureata in Filosofia alla Statale, con una tesi sull’etica di Aristotele.

Fin da piccola sognava di diventare medico, affascinata dal funzionamento del cervello. La vita ha scelto per lei un’altra strada, eppure curiosamente vicina: un provino quasi per caso la porta sul set de Il capitale umano di Paolo Virzì, dove interpreta Serena Ossola. Quel debutto le vale il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2014 e apre una carriera intensa tra cinema e fiction, con ruoli come Fernanda Wittgens, la storica direttrice della Pinacoteca di Brera.

Dal 2020 indossa il camice di Giulia Giordano, e quel sogno d’infanzia ha trovato un modo tutto suo per avverarsi. Proprio questo il motivo per cui Giulia ci arriva così vera: dietro lo sguardo attento della dottoressa si sente una donna che la medicina l’ha amata davvero, molto prima di recitarla.

Mentre Doc – Nelle tue mani 4 prosegue in prima serata su Rai 1, vale la pena guardarla con occhi nuovi. Un metro e sessantotto di talento, tenacia e una storia che fa sognare davvero.