Doc-Nelle tue mani, Luca Argentero cambia idea. Pronto a restare, ma ad una condizione

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IPA Luca Argentero

Sembrava un addio già scritto, invece Luca Argentero potrebbe tornare sui suoi passi e continuare a indossare il camice di Andrea Fanti. A pochi giorni dal ritorno di Doc-Nelle tue mani su Rai 1, l’attore ha riaperto uno scenario che fino a qualche mese fa sembrava ormai escluso: la possibilità di esserci anche nella quinta stagione. Un cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni arrivate dai vertici di Rai Fiction, che avevano assicurato come la quarta stagione sarebbe stata l’ultima come Argentero protagonista. Adesso, però, è proprio il diretto interessato a lasciare una porta aperta. Ma ad una sola condizione.

Luca Argentero ci sarà nella quinta stagione di Doc-Nelle tue mani?

Da giovedì 1° ottobre Luca Argentero tornerà a indossare su Rai 1 i panni del dottor Andrea Fanti nella quarta stagione di Doc-Nelle tue mani. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, accompagnato però negli ultimi mesi dalla convinzione che queste nuove puntate potessero rappresentare anche il suo saluto definitivo alla fiction.

Adesso lo scenario sembra essere cambiato. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’interprete piemontese ha spiegato che il suo futuro nella serie non è stato ancora deciso una volta per tutte.

“Alla fine della quarta stagione, che darà risposte, chiuderà capitoli e lascerà aperte possibilità, ci siederemo attorno a un tavolo con gli sceneggiatori per capire dove vogliamo fare andare questa storia”, ha raccontato Argentero.

Poi la frase destinata a riaccendere le speranze dei fan: “Se si farà la quinta stagione, io sarò contentissimo di esserci”. Parole che aprono uno scenario molto diverso rispetto a quello prospettato soltanto qualche mese fa.

Si tratta di un cambio di posizione significativo. A parlare apertamente dell’uscita di scena di Luca Argentero era stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, annunciando che la quarta stagione avrebbe dovuto rappresentare l’ultima avventura dell’attore nel ruolo di Andrea Fanti.

“Questa che vedrete a ottobre sarà l’ultima volta: come aveva già accennato, Luca Argentero ha preferito fermarsi con Doc”, aveva affermato l’Ammirati.

La serie, però, non sarebbe finita con il suo addio. Rai Fiction aveva già iniziato a ragionare sulla quinta stagione, immaginando un vero e proprio passaggio di testimone e anticipando anche l’introduzione di una “linea crime importante”. Un po’ come accaduto ad altre serie di successo come Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo.

Tutto lasciava quindi pensare all’inizio di una nuova fase di Doc-Nelle tue mani, con Andrea Fanti pronto a lasciare spazio ad altri protagonisti. Le ultime parole di Argentero, invece, rimettono almeno in parte in discussione questo scenario.

La condizione di Luca Argentero per restare in Doc-Nelle Tue mani

Quello dell’attore non è ancora un sì definitivo alla quinta stagione. Argentero ha però chiarito di essere disponibile a proseguire l’avventura, a patto che esistano le giuste condizioni narrative per farlo.

La decisione arriverà soltanto dopo la conclusione della quarta stagione, quando l’attore e gli sceneggiatori si confronteranno sul futuro della serie. Le nuove puntate avranno un ruolo decisivo: dovranno dare alcune risposte, chiudere capitoli importanti ma, allo stesso tempo, lasciare aperte nuove possibilità.

E in quello spazio Andrea Fanti potrebbe trovare ancora posto. Molto dipenderà dalla direzione scelta dagli autori e dalla possibilità di continuare a raccontare il personaggio senza forzature.