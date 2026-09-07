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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi è tornato, non manca nessuno, o quasi. Stefano De Martino, nonostante le preparazione per il Festival di Sanremo, è inamovile dal ruolo di conduttore. Herbert Ballerina ha pronte innumerevoli nuove strampalate invenzioni. Martina Miliddi ha già ricominciato a ballare. Gennarino si gode la meritata pensione ma ha mandato al suo posto l’altrettanto tenero Tommasino. Gli unici assenti sono Lupo e Thanat, gli storici commentatori del gioco dei pacchi. A svelare il retroscena della loro fuori uscita dal programma è lo stesso Pierluigi Lupo, con un post social che mal nasconde l’amarezza.

Per Lupo e Thanat “la favola è finita”

Già la scorsa estate, Thanat Pagliani aveva lasciato intendere l’addio ad Affari Tuoi. Lo spettatore parlante, presenza fissa della trasmissione ormai da anni, salutò gli studi per l’ultima volta, senza nascondere la commozione. Al ridosso del debutto della nuova edizione, a parlare è la fedele spalla di Thanat, Pierluigi Lupo. Colui che si era fatto amare dal pubblico Rai per uno modo di fare altero e sempre composto e gli impeccabili pronostici sull’andamento della gara.

Domenica 6 settembre, la prima puntata di questa nuova stagione del gioco dei pacchi, Lupo e Thanat erano assenti e continueranno a esserlo anche in futuro. “Ora la favola è finita” ha scritto Pierluigi Lupo su Instagram, a corredo dell’ultima foto scattata davanti alla fila di pacchi numerati. Lo sfogo dell’opinionista amatoriale è dolce amaro.

“Non avevo mai pensato di parlare in televisione e mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. – confessa – Era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani”. La sua avventura sul piccolo schermo, iniziò per caso: “Un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse più l’incredulità o la gioia”.

Ma ora, appunto, la favola è finita. Non la popolarità. “Le persone continuano a fermarmi. – afferma Lupo – Proprio ieri pomeriggio l’autista di un pullman mi ha suonato e poi sporgendosi dal finestrino mi ha chiesto: ‘Ci sarai stasera?’ E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva”. No Pierluigi Lupo e Thanat Puglisi non hanno fatto il loro ritorno in studio, e non è una sorpresa.

Nonostante siano stati per anni protagonisti di frequenti e spassosi siparietti con il conduttore di turno, il loro ruolo era già da tempo stato ridimensionato. La quota comica dell’Affari Tuoi di Stefano De Martino è già magistralmente coperta da Herbert Ballerina e degli opinionisti fai da te, per quanto simpatici, non sembra esserci più bisogno.

La stoccata a Stefano De Martino

Si diceva che l’allontanamento di Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani fosse dovuto a questioni logistiche. Il trasferimento degli studi da Roma a Milano non avrebbe più consentito loro – che nel frattempo hanno il proprio lavoro, una famiglia e impegni quotidiani – di presenziare quotidianamente. Sarebbe stato necessario assumerli in Rai, ma sarebbe stato esagerato.

Le parole di Lupo, però, sembrano lasciar intendere altro. Quell’essere senza parole lascia supporre che Pierluigi ad Affari Tuoi ci sarebbe tornato volentieri, pur da pendolare. A non volerlo più potrebbe essere stata la redazione e, chissà, magari proprio Stefano De Martino. Ed ecco perché lo spettatore parlante nel suo memoriale cita soltanto l’ex presentatore Amadeus, per l’attuale padrone di casa neppure una parola.