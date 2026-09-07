Greta Scarano, il completo bianco è una lezione di eleganza. Voto:9
Greta Scarano che, insieme a Nicolas Maupas conduce le cerimonie di apertura e chiusura di Venezia 83 e, dopo il debutto alla regia con La vita da grandi, è già al lavoro sul suo secondo film arriva alla sesta serata con eleganza pura. Sul red carpet sceglie un completo pantalone bianco, con blazer doppiopetto dalla linea morbida, pantaloni ampi e top lingerie ton sur ton. È un look pulito, luminoso e molto chic, reso ancora più prezioso dalla collana con pietre verdi che spezza il total white senza rovinarne l’eleganza. Capelli raccolti, make-up essenziale e zero bisogno di strafare: quando il tailoring funziona così bene, basta davvero poco.