Clara, pizzo nero e treccia XXL: il look più selvaggio della Fashion Week

Alla sfilata Etro Primavera Estate 2027, Clara sceglie un look boho sensuale e scenografico, costruito tra trasparenze, stampe e accessori dal carattere forte

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Alla Milano Fashion Week 2026 Clara ha scelto di non passare inosservata. Alla sfilata Etro Primavera Estate 2027 la cantante si è presentata con un look che sembrava costruito apposta per giocare con il lato più istintivo e bohémien della maison. Il risultato? Decisamente wild, ma senza perdere quella precisione che rende il look molto più sofisticato di quanto sembri a un primo sguardo.

Clara alla Milano Fashion Week 2026 con Etro

Clara arriva alla Milano Fashion Week 2026 con uno styling che prende in prestito molti dei codici più riconoscibili di Etro, ma li rende più netti, quasi grafici. Il punto di partenza è un abito lungo della collezione Autunno Inverno 2026/2027 della maison, un modello in jersey con pizzo e stampa piazzata gioielli.

La parte superiore è costruita con un pizzo floreale nero trasparente, leggerissimo sulla pelle ma visivamente forte, mentre sotto emerge una stampa complessa giocata tra verde acqua, nero, rosso e tocchi metallici. Non c’è niente di minimale, ed è proprio questo il bello. L’abito funziona perché non prova a essere discreto: mescola motivi, texture e decorazioni con una sicurezza quasi sfacciata.

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A rendere tutto ancora più deciso è la cintura corsetto in pelle nera, stretta in vita e chiusa da lacci incrociati sul davanti. Non è un semplice accessorio, ma praticamente il centro dell’intero styling: struttura la silhouette, spezza la fluidità del vestito e aggiunge una nota più dura a un look che altrimenti rischierebbe di scivolare troppo nel boho romantico.

E poi c’è lei: la treccia. Clara porta i capelli raccolti in una lunghissima treccia che scende ben oltre il busto e diventa parte integrante del look. La sua lunghezza esasperata rafforza quell’immaginario un po’ amazzone, un po’ nomade, che si sposa perfettamente con il linguaggio di Etro.

Etro Primavera Estate 2027, il bohémien cambia luce

Il look di Clara si inserisce perfettamente nel contesto della sfilata Etro Primavera Estate 2027, costruita intorno al concetto di luce e alle sue variazioni durante la giornata.

Questa stagione segna un passaggio importante per la maison: dopo l’uscita di Marco De Vincenzo dalla direzione creativa, la collezione è stata infatti sviluppata dall’ufficio stile interno. Un cambio di mano che non cancella però i codici del brand, anzi li rilegge con una leggerezza quasi atmosferica.

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Il titolo scelto per la stagione, Halo Effect, parte proprio da qui: la luce che avvolge le cose e ne cambia la percezione senza modificarne davvero l’essenza. Le tonalità seguono idealmente il movimento del sole dall’alba alla notte. Si parte con colori chiari e quasi impercettibili, poi arrivano gialli e arancioni, seguiti da blu e verdi più intensi, fino ai toni più profondi del burgundy, del marrone e del nero.

Anche i motivi storici della maison vengono trattati in maniera più rarefatta. Le stampe sembrano a tratti scolorite dal sole, mentre il paisley, uno dei simboli più riconoscibili di Etro, perde definizione e diventa quasi evanescente.

È proprio qui che il look scelto da Clara trova il suo spazio. Il verde acqua dell’abito illumina il nero del pizzo, mentre i dettagli rossi e bronzo danno profondità alla stampa. Il corsetto scuro, invece, chiude tutto con una nota più notturna e sensuale.

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