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IPA Luca Argentero

Slitta la messa in onda di Doc – Nelle tue mani 4. La fiction con protagonista Luca Argentero infatti non tornerà in tv a settembre, come ipotizzato. I telespettatori dovranno attendere qualche settimana in più per scoprire il destino del dottor Andrea Fanti.

Doc – Nelle tue mani 4, quando andrà in onda

Doc – Nelle tue mani 4 non tornerà a settembre come era stato ipotizzato dai fan della serie. Andrà invece in onda a inizio ottobre. Il debutto, a meno che non ci siano nuovi spostamenti nel palinsesto, sarà su Rai 1 giovedì 1 ottobre 2026.

La serie tv con Luca Argentero dunque andrà in onda tutti i giovedì, come di consueto a partire dalle 21.30 su Rai 1. La quarta stagione sarà composta da ben 16 episodi che riporteranno sul piccolo schermo i protagonisti della serie, non solo Luca Argentero, ma anche Matilde Gioli, Giovanni Scifoni, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Sara Lazzaro ed Elisa Di Eusanio.

La nuova stagione ripartirà dal Policlinico Ambrosiano e dalle vicende lasciate in sospeso.

Le anticipazioni di Doc – Nelle tue mani 4

Cosa succederà in Doc – Nelle tue mani 4? Secondo le prime anticipazioni Andrea Fanti tornerà nel Policlinico Ambrosiano con l’obiettivo di riprendere il suo lavoro dopo un anno di aspettativa, ma troverà le cose molto diverse da come le aveva lasciate.

La nuova gestione infatti ha cambiato il reparto di Medicina Interna, riducendo fondi, ma soprattutto personale e posti letto. Le difficoltà organizzative e le novità metteranno i medici e gli infermieri a dura prova, spingendoli a fare di tutto per aiutare i pazienti anche in presenza di risorse limitatissime.

Fanti dunque dovrà provare a salvare il suo reparto, ma dovrà anche cercare di proteggere l’ospedale da uno scandalo che rischia di fare tantissimi danni. Fra gli aspetti più importanti della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani 4 c’è il rapporto fra Andrea Fanti e Giulia Giordano, la dottoressa interpretata da Matilde Gioli.

In assenza di Fanti infatti sarà lei ad assumersi nuove responsabilità e gli equilibri del passato cambieranno profondamente. Le differenze di vedute fra i due li porterà a scontrarsi, nonostante ciò il rapporto forte che ha caratterizzato tutta la serie continuerà ad esistere e ad essere centrale nel racconto.

La quarta stagione vedrà l’ingresso nel cast anche di Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero. I due hanno collaborato insieme già in Call My Agent e Avvocato Ligas, ora li vedremo sul set di Doc- Nelle tue mani 4.

L’attrice vestirà i panni di un medico a gettone e sarà un personaggio chiave per alcune svolte nella trama. Fra le new entry anche Gabriele Falsetta e Alessandro Piavani, che interpreteranno due nuovi medici.

La promessa è quella di regalare al pubblico nuove emozioni con un intreccio fra casi clinici e storie umane, tutto nei corridoi di un ospedale che è entrato ormai nel cuore dei fan della serie. Non resta dunque che attendere il 1 ottobre quando andrà in scena la prima puntata della quarta stagione.