Cosa c’entra Alberto Matano con Doc – Nelle tue mani e quando lo vedremo in prima serata con Argentero

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IPA Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani si trasforma in uno show in prima serata e a condurlo sarà proprio Alberto Matano. Dopo il successo della serie con Matilde Gioli e Luca Argentero, la Rai avrebbe in serbo per il pubblico una grande novità.

Doc – Nella tue mani, arriva lo show in prima serata

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, ha ricevuto una grandissima accoglienza da parte dei telespettatori che hanno regalato alla serie medical numeri impressionanti. In media la stagione numero quattro dello show con Matilde Gioli, Luca Argentero e Cristina Marino ha registrato uno share del 27.1% con ben 4,5 milioni di spettatori.

Il debutto della serie, arrivato il 1º ottobre 2026 ha superato i 3,9 milioni di spettatori con uno share del 26.4% di share. La puntata del 15 ottobre invece ha totalizzato la bellezza di 4.002.000 spettatori con il 25,1% di share. Nella puntata di giovedì 29 ottobre 2026 sono stati invece ben 3.936.000 i telespettatori che hanno seguito le vicende del dottor Fanti (24,7% di share).

La serie tv Rai è stata dunque un vero e proprio fenomeno per quanto riguarda l’audience, anche grazie alla visione su Rai Play on-demand con 6,1 milioni di spettatori complessivi in meno di un mese.

Argentero con Matano nello show dedicato a Doc – Nelle tue mani

Proprio questo grande successo avrebbe spinto l’azienda di viale Mazzini a realizzare un nuovo progetto: uno show in prima serata dedicato ai protagonisti di Doc – Nelle tue mani. A guidare il programma sarebbe stato chiamato Alberto Matano, conduttore della Vita in Diretta e protagonista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Un volto Rai molto amato e seguito che avrà il compito di guidare i telespettatori fra curiosità, dietro le quinte e anticipazioni. L’appuntamento non è ancora stato annunciato in modo ufficiale dalla Rai, ma è facile immaginare quando sarà la messa in onda.

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani infatti è composta da 16 episodi, in onda ogni giovedì per 8 puntate. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 19 novembre 2026, la settimana successiva, sempre di giovedì, potrebbe arrivare l’appuntamento speciale con Alberto Matano.

Forse proprio in quell’occasione scopriremo anche il futuro del dottor Fanti. Qualche tempo fa infatti si era parlato di un addio di Luca Argentero alla serie tv targata Rai. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva lasciato intendere la possibilità di proseguire la serie senza la presenza dell’attore.

Poco dopo però lo stesso Argentero aveva non solo confermato la quinta stagione, ma anche la sua presenza nel cast. “Doc 5 si farà, mi roderebbe non esserci”, aveva spiegato, affermando di volersi mettere al servizio della scrittura per mantenere alto il livello della fiction.

Una serie che in questa quarta stagione ha visto l’arrivo di Cristina Marino, moglie di Argentero, e l’inizio di una linea crime molto apprezzata dal pubblico. Nello speciale, con molta probabilità, gli attori racconteranno il loro legame e l’esperienza sul set.

“Abbiamo già lavorato insieme su altri set. È brillante e ho preteso molto. Sono contento del risultato e spero che piaccia anche al pubblico”, aveva svelato l’attore parlando della moglie e ora potrebbe aggiungere altre curiosità.