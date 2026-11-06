Ascolti tv del 5 novembre, Doc-Nelle tue mani vince senza problemi

Su Rai 1 Stefano De Martino, Matilde Gioli e Luca Argentero fanno fronte comune contro Gerry Scotti e la serie turca di Canale 5: gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Matilde Gioli e Luca Argentero

Su Rai 1 Stefano De Martino con Affari Tuoi e Luca Argentero con Matilde Gioli, protagonista di Doc – Nelle tue mani 4, si sono alleati per vincere la battaglia degli ascolti tv di giovedì 5 novembre contro Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna, e la serie turca, Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5.

Il resto del palinsesto ha visto confermati i soliti appuntamenti con Le Iene su Italia 1, con l’indiscrezione che Veronica Gentili sia incinta, e Splendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai 3. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera e su Rete 4 Dritto e Rovescio. La7 ha trasmesso Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 5 novembre: Luca Argentero vince su tutti

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani incolla al piccolo schermo 3.935.000 spettatori pari allo 23.8% di share, mentre su Canale 5 Tutto per la mia famiglia piace a 1.650.000spettatori con uno share del 10.8%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio interessa 727.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai 3 Splendida Cornice è seguito da 892.000 spettatori con lo 5.7%. Su Italia 1 Le Iene Show appassiona 959.000 spettatori (share 7.3%). Su Rai 2 Ore 14 sera ottiene 901.000 spettatori pari al 6.5%. Su La7 Piazzapulita interessa 888.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Milan-Ferencvaros piace a 487.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Comedy Match registra 483.000 spettatori e il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 5 novembre: De Martino batte Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.893.000 spettatori (19.9%), mentre Affari tuoi conquista 4.646.000 spettatori con il 22.6% di share. Su Canale5 La Ruota della Fortuna piace a 4.094.000 spettatori con il 19.9%.

Su Rai2 TG2 Post registra 473.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.027.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.177.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.476.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.068.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 896.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.004.000 spettatori (9.9%). Su Tv8 Tv8 Football Night arriva a 225.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 655.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 novembre

Su Rai1 Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.103.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.338.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.666.000 spettatori (13.2%), mentre Caduta Libera convince 2.339.000 spettatori (15%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (471.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 642.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 841.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (360.000 – 2.7%), Studio Aperto Mag sigla 299.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 415.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.351.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 930.000 spettatori (4.9%) e Generazione Bellezza sigla 835.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 994.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 967.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 356.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Foodish conquista 372.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (347.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 475.000 spettatori con il 2.6%.