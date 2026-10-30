Ascolti tv del 29 ottobre, Stefano De Martino non ha più paura di Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

In questi giorni stiamo assistendo alla scalata dello share di Stefano De Martino. Nell’access prime time Affari Tuoi su Rai 1 è voltato al vertice degli ascolti e ci è rimasto per diverse serata.

Dunque, Stefano De Martino non teme più Gerry Scotti. Ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha ancora un seguito enorme. Niente può essere dato per scontato e la tendenza può essere sempre invertita.

Intanto, nella prima serata di giovedì 29 ottobre è andato in onda su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 4 con Luca Argentero, su Rai 2 Ore 14 sera. Mentre su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con Splendida Cornice.

Canale 5 ha proposto la fiction turca Tutto per la famiglia, su Italia 1 l’appuntamento è stato con Le Iene dove si è parlato di Garlasco e su Rete 4 abbiamo visto Dritto e Rovescio. Su La7 è andato in onda Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 29 ottobre: Luca Argentero inarrivabile

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 4 incolla al piccolo schermo 3.936.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale5 Tutto per la mia Famiglia conquista 1.609.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 859.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Italia1 Le Iene interessa a 973.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 841.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 750.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 761.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 The Equalizer 3 – Senza tregua ottiene 391.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Comedy Match raduna 443.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 29 ottobre: Gerry Scotti precipita

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.011.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.617.000 spettatori (23.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.655.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.101.000 spettatori pari al 20.9%.

Su Rai2 TG2 Post registra 475.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 882.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.274.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.577.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.022.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 963.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.749.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 533.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 610.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.367.000 spettatori pari al 24.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.538.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.563.000 spettatori (12.2%), mentre Caduta Libera convince 2.301.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (494.000 – 4%), Blue Bloods è seguito da 598.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 768.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (356.000 – 2.7%), Studio Aperto Mag sigla 287.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 352.000 spettatori (2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.589.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 1.015.000 spettatori (5.5%) e Fin Che la Barca Va sigla 1.019.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 935.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 946.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 367.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 Foodish conquista 379.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (382.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 425.000 spettatori con il 2.5%.