Ascolti tv del 29 ottobre, Stefano De Martino non ha più paura di Gerry Scotti

Gerry Scotti non fa più paura a Stefano De Martino. Su Rai 1 Doc - Nelle tue mani sfida la fiction turca di Canale 5: gli ascolti tv

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Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Aggiornato: 3 min di lettura

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Ascolti tv del 29 ottobre, Stefano De Martino non ha più paura di Gerry Scotti
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Stefano De Martino
Come sono gli ascolti di Affari Tuoi? Chi conduce La Ruota della Fortuna? Quando è iniziata la sfida tra i programmi?

In questi giorni stiamo assistendo alla scalata dello share di Stefano De Martino. Nell’access prime time Affari Tuoi su Rai 1 è voltato al vertice degli ascolti e ci è rimasto per diverse serata.

Dunque, Stefano De Martino non teme più Gerry Scotti. Ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha ancora un seguito enorme. Niente può essere dato per scontato e la tendenza può essere sempre invertita.

Intanto, nella prima serata di giovedì 29 ottobre è andato in onda su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 4 con Luca Argentero, su Rai 2 Ore 14 sera. Mentre su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con Splendida Cornice.

Canale 5 ha proposto la fiction turca Tutto per la famiglia, su Italia 1 l’appuntamento è stato con Le Iene dove si è parlato di Garlasco e su Rete 4 abbiamo visto Dritto e Rovescio. Su La7 è andato in onda Piazzapulita.

Prima serata, ascolti tv del 29 ottobre: Luca Argentero inarrivabile

Ascolti tv 29 ottobre 2026

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 4 incolla al piccolo schermo 3.936.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale5 Tutto per la mia Famiglia conquista 1.609.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 859.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Italia1 Le Iene interessa a 973.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 841.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 750.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 761.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 The Equalizer 3 – Senza tregua ottiene 391.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Comedy Match raduna 443.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 29 ottobre: Gerry Scotti precipita

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.011.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.617.000 spettatori (23.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.655.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.101.000 spettatori pari al 20.9%.

Su Rai2 TG2 Post registra 475.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 882.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.274.000 spettatori (6.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.577.000 spettatori (8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.022.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 963.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.749.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 533.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 610.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 ottobre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.367.000 spettatori pari al 24.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.538.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.563.000 spettatori (12.2%), mentre Caduta Libera convince 2.301.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (494.000 – 4%), Blue Bloods è seguito da 598.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 768.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (356.000 – 2.7%), Studio Aperto Mag sigla 287.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 352.000 spettatori (2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.589.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 1.015.000 spettatori (5.5%) e Fin Che la Barca Va sigla 1.019.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 935.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 946.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 367.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 Foodish conquista 379.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (382.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 425.000 spettatori con il 2.5%.

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