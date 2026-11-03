Ascolti tv del 2 novembre, Stefano De Martino si difende contro Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino e Martina a "Affari Tuoi"

Una nuova settimana televisiva è iniziata e come tutti i lunedì è tornata la sfida della prima serata tra Ilary Blasi su Canale 5 con il Grande Fratello Vip e Elena Sofia Ricci su Rai 1 con Fglia della cenere – I casi di Teresa Battaglia.

Ma la battaglia tra Ilary ed Elena Sofia Ricci non è altro che un riflesso della vera competizione tv, quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Nell’access prime time si consumano i veri numeri dello share. Affari Tuoi si è conquistato la vetta degli ascolti ormai da diversi giorni. La “ruota è girata” e Gerry Scotti è scivolato in seconda posizione.

Il resto del palinsesto della prima serata ha visto su Rai 2 il film Tramite amicizia, mentre su Rai 3 è tornato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Quarta Repubblica e su Italia 1 è andato in onda Fast and Furious 7. Mentre su La7 è stato trasmesso M – il figlio del secolo.

I casi di Teresa Battaglia domina la Prima Serata

Non c’è storia: la fiction I casi di Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci ha stravinto la gara degli ascolti in prima serata, conquistando 3.616.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5 il Grande Fratello VIP conquista, invece, solo 1.866.000 spettatori con uno share del 16.3%. Il reality show condotto da Ilary Blasi continua a non decollare.

Su Rai2 va in onda Tramite amicizia, che intrattiene 593.000 spettatori pari al 3.3% di share, mentre Italia 1 ripropone Fast & Furious 7, seguito da 837.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3, Lo Stato delle Cose è seguito da 1.117.000 spettatori (7.8%), su Rete4 va in onda Quarta Repubblica ed è visto da 652.000 spettatori (5.2%), mentre su La7 la discussa serie M – Il Figlio del Secolo raggiunge 691.000 (4.1%). Infine, il GialappaShow su TV8 ottiene 804.000 spettatori (5.4%) e sul Nove Little Big Italy raduna 516.000 spettatori (3%).

Access Prime Time, testa a testa tra Scotti e De Martino

Non c’è Access Prime Time senza la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Stavolta il conduttore napoletano e nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo ha avuto la meglio: dopo Cinque Minuti visto da 4.235.000 spettatori (21%), Affari Tuoi totalizza 4.799.000 spettatori con il 23.3% di share. Su Canale5, invece, Gira La Ruota della Fortuna è visto da 3.776.000 spettatori (18.6%) e La Ruota della Fortuna interessa 4.430.000 spettatori pari al 21.6% di share.

Il TG2 Post di Rai 2 registra 528.000 spettatori (2.6%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 949.000 fedelissimi spettatori (4.6%) e su Rai3 va in onda Il Cavallo e la Torre, visto da 1.316.000 spettatori (6.5%). Dopodiché Un Posto al Sole appassiona 1.540.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rete 4 va in onda 4 di Sera con 995.000 – 4.9% nella prima parte e 749.000 – 3.6% nella seconda). Infine, su La7 torna Otto e Mezzo ed è seguito da 1.977.000 spettatori (9.6%), mentre su Tv8 Foodish arriva a 383.000 spettatori (2%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 628.000 (3.1%).

L’Eredità non ha rivali nel Preserale

Marco Liorni continua a essere la scelta del pubblico televisivo nel Preserale: su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è seguito da 3.365.000 spettatori col 23% di share, mentre L’Eredità coinvolge 4.572.000 spettatori pari al 25.2% di share. Decisamente peggio su Canale 5, dove Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.774.000 spettatori (13.6%) e Caduta Libera è seguito da 2.670.000 spettatori col 16% di share.

Dopo TGSport Sera (556.000 – 4.3%), il Preserale di Rai 2 prosegue con Blue Bloods, seguito da 683.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 825.000 spettatori (4.3%) nel secondo. Su Italia 1 vanno in onda il daytime del Grande Fratello VIP (347.000 – 2.5%), Studio Aperto Mag (331.000 – 2%) e C.S.I. – Scena del Crimine (453.000 spettatori – 2.3%).

Su Rai3, i TGR sono seguiti da 2.860.000 spettatori (15.5%), dopodiché il cult Blob è visto da 1.219.000 spettatori col 6.2% di share e Generazione Bellezza da 956.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 va in onda 10 Minuti visto da 984.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 944.000 spettatori (4.8%). Completano la Prima Serata Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca su La7 (393.000 – 2.5%), Foodish su Tv8 (383.000 – 2%) e Little Big Italy (399.000 – 3.3%) e Cash or Trash – Chi Offre di Più? (485.000 – 2.6%) sul Nove.