Ascolti tv del 26 ottobre, I Casi di Teresa Battaglia mettono in crisi il GF Vip

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

È iniziata la settimana televisiva e anche lunedì 26 ottobre si sono scontrate Elena Sofia Ricci e Ilary Blasi. La prima è stata protagonista della fiction di Rai 1, Figlia della cenere – I casi di Teresa Battaglia, la seconda ha condotto su Canale 5 il Grande Fratello Vip.

Ilary è sempre in difficoltà con il suo reality, tra la Nazionale di calcio e la grande fiction Rai, è difficile per lei ottenere il top degli ascolti tv.

Il resto del palinsesto segue a ruota. Su Rai 2 abbiamo visto Formidabile, lo show con Elenoire Casalegno e su Rai 3 Giletti alla conduzione de Lo stato delle cose.

Su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarta Repubblica, mentre Italia 1 ha trasmesso Fast & Furious 6. Su La7 l’appuntamento è stato con M, il figlio del secolo.

Nell’access prime time non è mai finita la battaglia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 26 settembre: Elena Sofia Ricci straccia Ilary Blasi

Su Rai 1 Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia incolla al piccolo schermo 3.403.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.743.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 Si accettano miracoli intrattiene 707.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 6 piace a 731.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rai3, dopo la lunga presentazione (1.114.000 – 5.8%), Lo Stato delle Cose segna 1.125.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 597.000 spettatori (5.1%). Su La7 M – Il Figlio del Secolo raggiunge 690.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 723.000 spettatori (5.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 542.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 26 settembre: Affari Tuoi meglio de La Ruota della Fortuna

Su Rai1 Cinque Minuti è seguito da 4.243.000 spettatori (21.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.600.000 spettatori (22.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.667.000 – 18.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.309.000 spettatori pari al 21.4%. Su Rai2 TG2 Post registra 483.000 spettatori (2.4%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.275.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.408.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.138.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 952.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.053.000 spettatori (10%). Su Tv8 Foodish arriva a 421.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 457.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 settembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.333.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.577.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.720.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera convince 2.484.000 spettatori (15.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (508.000 – 4%), Blue Bloods è seguito da 733.000 spettatori con il 4.7% nel primo episodio e 859.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (417.000 – 3.1%), Studio Aperto Mag sigla 318.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 462.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.719.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.177.000 spettatori (6.2%) e Fin Che la Barca Va sigla 960.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.083.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa intrattiene 1.011.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 366.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 Foodish conquista 231.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (330.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 657.000 spettatori con il 3.2%.