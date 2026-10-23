Re Carlo, Harry svela il vero motivo del suo ritorno. “Tutte chiacchiere”

"Opportunità", così Harry ha spiegato il suo ritorno in Inghilterra. Ma Re Carlo continua a rifiutarsi di incontrare lui e Meghan Markle

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Principe Harry

Il fatto che Re Carlo non abbia più rivisto Harry da quando è rientrato in Inghilterra, a fine agosto, dice molto sui rapporti tra padre e figlio. Il Principe ha spiegato nella sua ultima intervista perché ha deciso di trasferirsi, ma ormai nessuno più gli crede. “Tutte chiacchiere”, così gli esperti hanno bollato le sue ultime dichiarazioni.

Re Carlo, perché non crede più a Harry

Persino Re Carlo ormai ha perso la fiducia in Harry. Il Sovrano, forse spinto dall’amore paterno, è l’unico che all’interno della Famiglia Reale nutriva ancora la speranza di una riconciliazione effettiva col Principe. È l’unico, fino a poco tempo fa, che ancora credeva in lui.

Forse per questo lo ha accolto quando ha deciso di tornare in Inghilterra e si è fatto andare bene anche la presenza di Meghan Markle. Ma il suo gesto non è servito a niente. Nulla è cambiato tra i Sussex, Carlo, William e Kate.

Anche se Harry e Meghan ora abitano nello stesso Paese, non hanno fatto nulla di concreto per riavvicinarsi alla Famiglia Reale. Al contrario, il loro comportamento, per quanto di basso profilo fino adesso, ha ribadito che una conciliazione è impossibile.

Non vogliono e non possono lavorare per la Corona, ma si comportano come se fossero ancora al servizio di Sua Maestà con uscite pubbliche, interviste e via dicendo. Oltre a lamentarsi sempre sui problemi relativi alla sicurezza.

Harry rivela il vero motivo del suo ritorno in Inghilterra

A proposito di interviste, Harry ha rivelato a Zach Baron il motivo del suo trasferimento in Gran Bretagna: è la prima volta che ne parla pubblicamente.

La questione è molto semplice, ha detto Harry, si tratta di “opportunità”. “Per la famiglia. Poter mandare i bambini in una scuola britannica significava molto per me. Non mi rendevo conto di quanto fosse importante.” E ha aggiunto di non aver programmato questo trasferimento, ma si è trattata di una decisione presa all’ultimo momento.

Le malelingue aggiungono che Harry e Meghan erano preoccupati anche per le loro finanze e temevano di perdere il sostegno del Re.

Re Carlo e la riconciliazione mancata con Harry

In questa intervista il Duca del Sussex ha ribadito anche il suo desiderio di riconciliarsi col padre e con suo fratello William col quale non si parlano da anni ormai. I due non si sono ancora incontrati, anche se presto potrebbero averne l’occasione. Si ritiene che Carlo possa riunire i figli in occasione del Natale, anche se Meghan per le feste vuole tornare in California.

Comunque, le parole di Harry sono apparse un po’ retoriche e la giornalista Natalie Oliveri le ha commentate senza mezzi termini, definendole “solo chiacchiere. Nonostante Harry affermi di volere una riconciliazione, non ha fatto alcuno sforzo concreto in tal senso”.