IPA Re Carlo

Dalla fine di agosto Harry vive di nuovo nel Regno Unito, con Meghan, Archie e Lilibet. E da allora la domanda è sempre la stessa: il ritorno del Duca di Sussex porterà a una riconciliazione con la famiglia o finirà per allargare le distanze? Negli ultimi giorni la stampa britannica ha messo Re Carlo davanti a un bivio. Da una parte c’è il padre, che con il figlio minore ha ripreso a parlare. Dall’altra c’è il Sovrano, a cui viene chiesto di decidere una volta per tutte cosa fare dei titoli dei Sussex. Ed è forse la scelta più difficile del suo Regno.

Re Carlo e i titoli di Harry e Meghan: perché deve prendere una scelta

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato gli impegni reali nel 2020 e da allora non usano più il trattamento di Altezza Reale. Restano però Duca e Duchessa di Sussex, e Archie e Lilibet sono diventati Principe e Principessa quando il nonno è salito al Trono. A settembre, poche settimane dopo il trasloco, una lettera inviata per conto del Re ha chiarito che il rientro non ha cambiato di fatto le cose: non è previsto alcun ruolo ufficiale per loro. È la stessa linea fissata ai tempi della Regina Elisabetta, che aveva escluso per i Sussex un ruolo a metà. La coppia ne è rimasta sorpresa (Harry, a quanto pare, avrebbe preferito essere considerato un personaggio pubblico più che un privato cittadino).

Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, William, una volta Re, avrebbe intenzione di togliere il trattamento di Altezza Reale e i titoli di Principe e Principessa a tutti i familiari che non lavorano per la Corona. Il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono conferme ufficiali. Ma c’è già chi ha sollecitato il Re in persona a muoversi prima, per non lasciare al figlio una decisione così pesante. Un precedente c’è: lo scorso anno ha tolto i titoli al fratello Andrea, oggi Andrew Mountbatten-Windsor.

Harry pronto per la pace? I segnali del ritorno

Che Harry voglia ricucire lo ha detto lui stesso. In un’intervista, ha spiegato di essere tornato anche per stare più vicino alla famiglia e ha definito la riconciliazione la cosa più importante. Con il padre ha ripreso a parlarsi, con William i rapporti restano interrotti.

A crederci è anche chi lo ha visto crescere attraverso l’obiettivo. Il fotografo Arthur Edwards è convinto che il Duca sia tornato proprio per fare pace con il padre e con il fratello, anche se secondo lui dovrà prima fare un po’ di penitenza.

I segnali, però, non vanno tutti nella stessa direzione. A ottobre, i Sussex hanno fatto la loro prima uscita ufficiale, proprio nello stesso giorno in cui Carlo era a Cardiff per l’apertura del Senedd; inevitabilmente, sui giornali, la coppia ha avuto più spazio del Re. Dal rientro, inoltre, non risulterebbero incontri di persona né con lui né con William. E giovedì 26 novembre è finito in amministrazione controllata il Diana Award, l’ente in memoria di Lady Diana di cui i due fratelli sono patroni: uno degli ultimi legami formali rimasti tra loro. La pace sembra ancora lontana, e così la serenità a Corte, e proprio a un passo dal Natale.