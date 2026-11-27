IPA Principe William

“The Diana Award ha riconosciuto e incoraggiato migliaia di giovani che stanno cambiando il mondo in meglio”. Con queste parole il Principe William ha commentato la notizia: l’ente benefico nato nel 1999 in memoria di sua madre è stato posto in amministrazione controllata, perché non è più in grado di far fronte ai propri impegni economici. Ora l’amministratore indipendente dovrà capire se l’organizzazione può essere ancora salvata o se dovrà chiudere. E c’è un’ombra dietro l’angolo: manca meno di un anno al trentesimo anniversario della morte di Diana, il 31 agosto 2027. E per William e Harry, che da anni sostengono l’ente, rischia di sparire uno degli ultimi legami rimasti in comune.

L’ente benefico in memoria di Lady Diana rischia la chiusura, il messaggio di William

Il Principe William ha aggiunto poche righe: “Voglio ringraziare tutti coloro che, con dedizione e duro lavoro, lo hanno reso possibile per così tanti anni”. In fondo, una sola lettera: W. Quando William firma con l’iniziale il messaggio arriva da lui in persona. Secondo la stampa, il Principe sarebbe molto rattristato, ma convinto che l’eredità della madre continui a vivere in tanti modi.

Sul proprio sito, intanto, l’ente ha pubblicato un comunicato. I responsabili hanno dato l’annuncio “con il cuore pesante”, spiegando che la decisione è arrivata dopo un parere indipendente: “Nessuno di noi voleva questo esito”. Il pensiero è andato soprattutto ai ragazzi premiati in questi anni, perché i loro risultati contano ancora e la decisione non cambia nulla.

Sulle cause il comunicato non è entrato nel dettaglio, ma tornano sicuramente utili i conti depositati presso la Charity Commission britannica, per comprendere la situazione. Nell’anno chiuso a marzo 2025 le entrate sono scese a 2,04 milioni di sterline, contro i 2,7 dell’anno precedente, mentre le spese sono state di 2,27 milioni: un disavanzo di circa 227mila sterline. Né William né Harry hanno ruoli nella gestione: per il momento, solo il Principe William si è espresso a riguardo.

Cos’è il Diana Award e perché univa ancora William e Harry

L’ente è nato nel 1999, due anni dopo l’incidente di Parigi, da un comitato guidato dall’allora cancelliere dello Scacchiere Gordon Brown, con lo scopo di premiare i ragazzi che si impegnano per gli altri. Registrato come ente benefico nel dicembre 2006, il Diana Award è stato presentato ufficialmente come charity indipendente nel febbraio 2007, quando i premiati erano già circa 16mila.

Era uno dei pochi luoghi in cui William e Harry si ritrovavano, almeno sulla carta. Il 18 maggio 2017 avevano consegnato insieme i premi a St James’s Palace. Poi le strade si sono separate anche qui. Nel luglio 2022 hanno celebrato il compleanno della madre con due messaggi distinti e, a marzo 2024, alla serata per i 25 anni allo Science Museum di Londra, William ha lasciato l’evento prima che Harry si collegasse in video dall’America.

Quest’anno la distanza si è avvertita ancor di più. A settembre la stampa inglese aveva dato Harry atteso a una cena di gala per l’ente al Raffles, a Londra: il suo portavoce aveva smentito e la serata è poi saltata. Il 4 novembre la cerimonia si è svolta online, con 198 ragazzi di 44 Paesi, e i due Principi hanno mandato lettere di congratulazioni separate.