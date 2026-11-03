Chi è India Rose James, Principessa di Soho: l’impero di nonno Paul Raymond, un patrimonio da capogiro e le nozze ad Halloween nel castello del Rocky Horror

Getty Images India Rose James

India Rose James ha festeggiato le sue nozze con il musicista americano Daniel Vildósola sabato 31 ottobre 2026, con un abito vittoriano con strascico bordato di nero, una torta tagliata con la spada e, sullo sfondo, il castello più famoso del cinema cult. Oakley Court, la dimora gotica del Rocky Horror Picture Show, è diventata così il set di una notte di Halloween indimenticabile. Ma chi è la donna che i tabloid britannici chiamano la “Principessa di Soho”? Dietro il soprannome c’è un’eredità milionaria e un carattere sorprendentemente lontano dai cliché delle ricche ereditiere.

Chi è India Rose James: l’impero di nonno Paul Raymond

Il nonno di India Rose è Paul Raymond, il “Re di Soho”. Nel 1958 aprì il Raymond Revuebar, un club privato di spettacoli osé nato per aggirare la censura dell’epoca, e negli anni Settanta costruì un impero editoriale di riviste per adulti. Con quei guadagni comprò, un palazzo dopo l’altro, centinaia di proprietà nel cuore di Londra, fino a diventare l’uomo più ricco del Regno Unito.

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Il destino dell’impero sembrava già scritto: Raymond stava passando il testimone alla figlia Debbie. Nel novembre 1992, però, Debbie è morta per overdose a soli 36 anni, quando India Rose non aveva ancora un anno. A crescerla sono stati il padre, John James, e la matrigna. Alla morte del nonno, nel 2008, India Rose aveva 16 anni e ha ereditato gran parte del patrimonio immobiliare insieme alla sorellastra maggiore Fawn, che oggi guida Soho Estates, una cinquantina di acri di proprietà tra Oxford Street, Charing Cross Road e Leicester Square.

Il patrimonio personale di India Rose è stimato in milioni di sterline, quello della famiglia in 689 milioni, abbastanza per superare persino Re Carlo nelle classifiche dei più ricchi. Eppure lei ha scelto di costruirsi una strada propria, facendo esperienza nel mondo della moda e aprendo Soho Revue, una galleria in Greek Street dedicata agli artisti emergenti.

In un’intervista di qualche anno fa raccontava di amare gli affari da Zara e su eBay, di imporsi un limite di spesa per i vestiti per via dell’educazione ricevuta e di conservare alcune scarpe, la sua grande debolezza, sugli scaffali della cucina. Per un viaggio in Islanda aveva scelto un volo low cost e un monolocale su una nota piattaforma, dividendo il letto con due amiche.

India Rose James, dalle nozze a Las Vegas alla festa di Halloween

Prima di Daniel, nella sua vita c’è stato Hugh Harris, chitarrista dei Kooks, conosciuto nel 2015. I due si sono fidanzati l’anno successivo e si sono lasciati nel 2017, prima di arrivare all’altare. Dalla loro storia è nata Sapphire, che oggi ha dieci anni.

Con Vildósola, invece, il sì è arrivato due volte. La prima a maggio, a Las Vegas, con una cerimonia per pochi intimi al Boneyard del Neon Museum, il cimitero delle vecchie insegne luminose della città, e un ricevimento alla Thriller Villa, la villa che Michael Jackson prese in affitto negli ultimi anni della sua vita.

La seconda, molto più scenografica, durante la notte di Halloween: dalle foto condivise sui social dagli invitati, India ha pronunciato le promesse in un abito avorio ispirato all’epoca vittoriana, con fiocchi neri e uno strascico di balze orlato di nero. Tom Odell ha cantato al pianoforte per il loro primo ballo, i Bloc Party si sono esibiti dal vivo e la torta, decorata con pizzi e fiocchi neri, è stata tagliata con una spada.