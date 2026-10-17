Re Carlo, le nipoti “si vergognano”: la visita nella casa da 10mila sterline al mese di Sarah Ferguson

IPA La principessa Eugenia e la principessa Beatrice

Dopo lo scandalo che ha travolto Sarah Ferguson, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia preferirebbero non farsi vedere con la madre in pubblico. Eppure, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, questo non avrebbe impedito alle nipoti di Re Carlo di farle visita nella sua nuova casa. Rimasta assente per sette mesi dal Regno Unito, mentre continuano le conseguenze delle rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein, l’ex Duchessa di York si è da poco trasferita in una proprietà nelle Home Counties, la regione che circonda Londra, per la quale pagherebbe 10mila sterline al mese.

La casa da 10mila sterline al mese

Sarah Ferguson è stata costretta a lasciare il Royal Lodge, la residenza nel Windsor Great Park che Ferguson condivideva con l’ex marito Andrew Mountbatten Windsor, quando Re Carlo ha disposto l’allontanamento di entrambi dalla proprietà in seguito alle rivelazioni sui loro legami con Epstein. La sua nuova sistemazione sarebbe tutt’altro che modesta: si parla di 6 camere da letto, tre bagni e una dependance. Del resto l’affitto da 10mila sterlina al mese deve essere giustificato da un certo livello di lusso.

Perché Beatrice ed Eugenie eviterebbero di mostrarsi con la madre

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sia Eugenia che Beatrice sarebbero già andate a trovare la madre nelle ultime settimane, mantenendo però una certa cautela nelle occasioni pubbliche. A quanto pare le principesse si vergognerebbero a farsi vedere in pubblico con la madre, la quale pare che a sua volta comprenda la necessità di evitare nuove polemiche. Dietro le quinte, tuttavia, le conversazioni a quanto sembrano e le principesse cercherebbero di sostenerla.

La prudenza delle principesse è legata al timore che lo scandalo possa danneggiare anche la loro reputazione. Beatrice ed Eugenie starebbero rivalutando gli impegni a cui partecipare, cercando di evitare situazioni che potrebbero attirare ulteriori critiche. A essere in discussione non è il legame personale con la madre, ma la possibilità di sostenerla apertamente sarebbe diventata più complicata.

Le email su Epstein e la rottura con Re Carlo

Il coinvolgimento di Sarah Ferguson nel caso Epstein è risultato evidente dopo la pubblicazione di email private nelle quali l’ex Duchessa di York si rivolgeva a Epstein definendolo un amico straordinario e si scusava per averlo criticato, mostrando che il rapporto era proseguito anche dopo la condanna dell’ex finanziere per molestie a una minorenne. Le rivelazioni hanno avuto conseguenze dirette sui rapporti con la famiglia reale. Re Carlo ha revocato i titoli a Ferguson e all’ex marito Andrew Mountbatten Windsor, disponendo anche il loro allontanamento da Royal Lodge, la residenza nel Windsor Great Park in cui vivevano.

Le conseguenze per Sarah Ferguson sono già evidenti. Diverse organizzazioni benefiche hanno interrotto i rapporti con lei, tra cui Julia’s House, British Heart Foundation e Teenage Cancer Trust. Anche il suo legame con il Great Ormond Street Hospital è tornato al centro dell’attenzione dopo la rimozione di una targa che ricordava l’inaugurazione, nel 1990, di una struttura dedicata ai genitori dei bambini ricoverati.

Nel frattempo, le figlie continuano a mantenere un profilo pubblico discreto. Eugenia ha recentemente celebrato l’ottavo anniversario di matrimonio condividendo un video del marito Jack Brooksbank con la figlia Adelaide, nata in agosto, mentre Beatrice è stata vista alle Cornbury House Horse Trials con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Due percorsi pubblici che proseguono separatamente dalla crisi della madre, mentre le visite private raccontano un rapporto familiare che, almeno per ora, resta lontano dai riflettori.