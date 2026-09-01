Sarah Ferguson in Inghilterra è una minaccia per Re Carlo ed è molto più pericolosa di Meghan Markle perché potrebbe rivelare verità compromettenti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Sarah Ferguson

Re Carlo sta per affrontare un periodo difficile. L’indice di gradimento è in calo dopo il ritorno di Harry e Meghan Markle in Inghilterra. E presto anche Sarah Ferguson costituirà una seria di minaccia.

Re Carlo, perché Sarah Ferguson è più pericolosa di Meghan Markle

Secondo indiscrezioni infatti anche Sarah Ferguson è di ritorno in Gran Bretagna. L’ex moglie di Andrea era letteralmente sparita dalla circolazione per mesi dopo che la situazione era precipitata per il caso Epstein.

Lei e Andrea hanno perso tutto: titoli, casa, lavoro. Fergie sembrava finita e senza appoggi. Andrea, per quanto allontanato dalla Famiglia Reale, resta pur sempre il fratello del Re e non andrà mai in rovina. Invece, la Ferguson non può godere di alcun sostegno, anche perché non va dimenticato che è divorziata dall’ex Duca di York. Tra l’altro, per non compromettere le figlie, non ha potuto chiedere aiuto a loro.

Le circostanze l’hanno costretta quindi ad abbandonare un luogo che le era particolarmente ostile. E così ha fatto le valige e se ne è andata in America, facendo perdere le sue tracce. Molte ipotesi sono state fatte su di lei, più o meno tutte smentite.

Ma chi la conosce bene, era sicuro che Fergie sarebbe risorta dalle sue stesse ceneri. Al centro di diversi scandali durante tutta la sua vita, infatti, Sarah è sempre riuscita a cavarsela e a uscire da situazione difficili più forte di prima.

Il copione dunque si ripete. La Ferguson torna nel Regno Unito e la sua presenza potrebbe essere molto pericolosa per Re Carlo. Molto di più di Harry e Meghan Markle.

Certo, il Sovrano sta indubbiamente soffrendo del ritorno dei Sussex e ancora non si sono mostrati in pubblico. Ma il solo fatto che abbia dato loro il permesso di trasferirsi, lo ha reso inviso a molti sudditi. E i consensi per Carlo non sono mai stati unanimi. Infatti, non mancano mai le contestazioni. Ma Sarah conserva segreti molto più pericolosi per la stabilità della Monarchia della presenza molesta di Harry e Meghan.

Re Carlo, Sarah Ferguson sommersa dalle richieste di interviste

La Ferguson ha preso in affitto una proprietà con sei camere da letto nella regione delle Home Counties per 10.000 sterline al mese. Appena la notizia del suo ritorno in Gran Bretagna si è diffusa, la ex Duchessa di York è stata sobissata da richieste per interviste dove rivelare la sua verità sul caso Epstein.

Una fonte ha rivelato: “Fergie è stata sommersa da richieste provenienti da tutto il mondo per rilasciare interviste, soprattutto dalle principali piattaforme di streaming, per raccontare la sua versione dei fatti. Sta valutando le sue opzioni. Per lei, la cosa più importante è mantenere il controllo editoriale, non guadagnare denaro”.

Dunque, starebbe addirittura valutando di fare un documentario di cui avrebbe il pieno controllo, proprio perché teme di essere manipolata dai media. Fergie invece vuole dire come stanno le cose e scagionarsi da ogni implicazione con Epstein e per raggiungere i suoi scopi non temerà di compromettere l’ex marito – lo ha già fatto in passato – e nemmeno Re Carlo.