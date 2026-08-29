Sarah Ferguson torna in Inghilterra: il rientro mentre Meghan avvicina a Londra

IPA Sarah Ferguson

Quando tutti guardano altrove, rientrare in scena diventa parecchio più comodo. Una tecnica che Sarah Ferguson sembra aver capito. Torna nel Regno Unito dopo sette mesi passati fuori dal Paese, e lo farebbe a pochissimi giorni dall’atterraggio del Principe Harry e di Meghan Markle a Birmingham.

La casa in affitto nelle Home Counties

I tabloid britannici scrivono che Sarah Ferguson avrebbe firmato per una proprietà con cancello nelle Home Counties, la corona di contee intorno a Londra dove si trovano luoghi da sogno come Berkshire, Essex, Kent e Surrey. Sei camere da letto, tre bagni, un “granny annexe”, cioè la dependance pensata per i nonni. Si parla di 10mila sterline al mese. Dove si trovi esattamente non lo scrive nessuno. Il trasloco dovrebbe chiudersi entro lunedì 31 agosto e qualche furgone avrebbe già portato via una parte delle sue cose dalla casa di Andrea Mountbatten-Windsor a Sandringham.

Una fonte vicina all’ex Duchessa di York racconta che il rientro era nei piani da mesi e che il ritardo dipende da una faccenda molto poco romantica: trovare casa. Per vent’anni Sarah Ferguson non ci ha mai dovuto pensare. La stessa fonte aggiunge il dettaglio più interessante, e cioè che con i riflettori puntati sul Principe Harry e su Meghan Markle l’ex Duchessa di York contava di passare sotto il radar. Non sta andando benissimo.

Il paragone con febbraio fa un certo effetto. Sarah Ferguson stava al Royal Lodge, trenta stanze dentro il parco di Windsor, dove si era trasferita nel 2008 nonostante il divorzio da Andrea Mountbatten-Windsor fosse arrivato nel 1996. Re Carlo ha messo alla porta tutti e due.

Sette mesi tra le Alpi austriache e Verbier

Sarah Ferguson ha lasciato il Regno Unito a inizio 2026, mentre lo scandalo sui rapporti fra la famiglia reale e Jeffrey Epstein travolgeva l’ex marito. Nell’ottobre 2025 Andrea Mountbatten-Windsor aveva rinunciato ai titoli, lei aveva smesso di usare quello di Duchessa di York. Poi il 19 febbraio, che era anche il giorno del suo 66esimo compleanno: arresto per misconduct in public office e successivo rilascio. L’indagine di polizia resta aperta, Andrea Mountbatten-Windsor respinge ogni addebito.

Di lei, in questi mesi, si sono perse quasi le tracce. Quasi. Sarah Ferguson è stata rintracciata prima in un ritiro benessere sulle Alpi austriache da 2mila sterline a notte, e le ultime immagini pubbliche risalgono ad aprile. Poi in uno chalet a Verbier, in Svizzera, che apparteneva all’ex compagno Paddy McNally. Nel frattempo Sarah’s Trust, la sua organizzazione benefica, annunciava la chiusura. A fine marzo le hanno revocato anche la Freedom of the City of York, l’ultimo riconoscimento civico rimasto.

Cosa è successo mentre Sarah Ferguson era via

Il 3 agosto, in un ospedale di Lisbona, la Principessa Eugenia ha avuto la terza figlia. Si chiama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, è la quinta nipote di Sarah Ferguson e porta un nome scelto in omaggio alla bisnonna, la Regina Elisabetta II. Quel granny annexe, insomma, arriva con un tempismo notevole.

Il 21 luglio è morto invece Paddy McNally, 88 anni, dopo una lunga malattia. Era stato un manager della Formula 1. Al funerale Sarah Ferguson non si è vista: per la famiglia si è presentata la Principessa Beatrice.

Andrea Mountbatten-Windsor, intanto, resta a Sandringham

L’unico che non trasloca è l’ex marito. Andrea Mountbatten-Windsor sta da aprile a Marsh Farm, cinque camere nella tenuta di Sandringham, ristrutturata prima del suo arrivo con moquette di pregio e stalle rifatte. In cambio dell’indirizzo si è portato a casa i 20mila acri della tenuta di Re Carlo, dove porta a spasso Muick e Sandy, i corgi che erano di sua madre Elisabetta II.

Sulla nipotina appena nata, però, non scommette nessuno. Andrew Lownie, autore di Entitled: The Rise And Fall Of The House Of York, sostiene che i rapporti fra Andrea Mountbatten-Windsor e le figlie siano ormai troppo complicati: l’ex principe conoscerebbe Adelaide soltanto via FaceTime.