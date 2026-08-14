Nadia Battocletti, chi è il fidanzato Gianluca Munari

Chi è Gianluca Munari, il fidanzato di Nadia Battocletti, maestro di sci e suo grande sostenitore

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Nadia Battocletti

Gialuca Munari è il fidanzato di Nadia Battocletti, regina del mezzofondo entrata nella leggenda con i suoi primati e i risultati straordinari ottenuti anche agli Europei di Atletica 2026.

Chi è Gianluca Munari

Non solo successi sportivi, da tempo nella vita di Nadia Battocletti c’è Gianluca Munari. La loro storia d’amore è iniziata nel 2022 con un incontro fortuito avvenuto grazie ad un amico in comune. Originario del Nord Italia, Munari ha un fortissimo legame con la montagna ed è uno sportivo. Ha praticato sci a livello agonistico prima di diventare un maestro in questa disciplina, trasformando in un lavoro la passione per la neve.

Nel 2019 ha ottenuto l’abilitazione ed è cresciuto in un ambiente in cui lo sport era un aspetto della vita quotidiana. Non si occupa solamente di sci. Alle spalle ha infatti gli studi di economia e da tempo svolge un’attività come revisore contabile.

Nadia Battocletti e Gianluca Munari hanno sempre vissuto la loro storia d’amore in privato e lontano dai riflettori. L’attenzione nei loro confronti però è aumentata quando Nadia ha ottenuto la doppia medaglia d’oro agli Europei di Roma 2024, seguita dall’argento olimpico conquistato a Parigi e agli altri risultati che l’hanno incoronata come regina dell’atletica italiana.

L’amore di Gianluca Munari e Nadia Battocletti

Gianluca è senza dubbio il primo fan di Nadia a cui sono dedicati numerosi post commoventi pubblicati sul suo profilo Instagram per celebrare le vittorie della campionessa. Dopo la vittoria a Tokyo, Gianluca aveva dichiarato il suo amore per la Battocletti in modo speciale.

“WOW NADI, CHE FELICITÀ! – aveva scritto -. Quante emozioni ci hai fatto provare in questi giorni, sei stata incredibile! Sapevamo che sarebbe stato nelle tue capacità portare a casa delle medaglie, ma vederti compiere un impresa così grande é stato pazzesco. Riesci sempre a sorprendere tutti e riesci sempre a farlo con quel fantastico sorriso che ti contraddistingue! Non smettere mai di sognare perché tu puoi realizzare qualsiasi cosa, credi sempre in te stessa! Grazie”.

Qualche tempo fa Nadia aveva raccontato il primo incontro con il fidanzato svelando di averlo conosciuto a Trento grazie alla sua amica Veronica.

“Lei non voleva mai uscire a correre con me, ama lo sci di fondo – aveva svelato -. Mi ha presentato il mio fidanzato, Gianluca Munari, anch’egli sciatore, quindi per me essere la sua coinquilina è stata una fortuna. Il mio fidanzato è una persona responsabile, ha compreso il valore della mia attività sportiva, si sta dimostrando un pilastro fondamentale della mia vita”.

In quell’occasiona Nadia aveva anche parlato della possibilità di diventare mamma e di formare una famiglia con il suo fidanzato. “La mamma mi ha avuto a 23 anni, papà ne aveva solo uno in più – aveva confessato -. Io penso che lo diventerò più avanti. Mamma smise a livello professionistico, ma dopo la mia nascita ha ripreso disputando gare su strada, mezze maratone. Seguivo papà nelle sue gare, gli correvo incontro quando lo vedevo spuntare nei pressi della linea del traguardo”.