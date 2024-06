Chi è Nadia Battocletti, l’atleta oro nei 10.000 metri agli Europei

Fonte: IPA Nadia Battocletti

Grande soddisfazione personale per Nadia Battocletti, che si aggiudica il suo posto tra i grandi nomi dello sport tinto di azzurro durante gli Europei di Roma 2024. La mezzofondista trentina è riuscita nell’impresa di ottenere ben due ori nella competizione, nei 5000 e nei 10000 metri piani siglando due nuovi incredibili record. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Nadia Battocletti

Nadia Battocletti è una mezzofondista è nata a Cles, in trentino, nel 2000. Amante dello sport fin da bambina, la sua è una passione di famiglia: il padre, Giuliano Battocletti, è un ex mezzofondista e maratoneta che oltre ad aggiudicarsi quattro titoli italiani assoluti vinse, nel 1994, il bronzo ai mondiali juniores a Lisbona sui 5 mila metri. La madre, Jawhara Saddougui, è invece un’ex ottocentista di origini marocchine.

Dopo il diploma al liceo scientifico di Cles, Nadia Battocletti si è iscritta alla facoltà di Ingegneria edile e Architettura di Trento, continuando comunque a perseguire la sua carriera come atleta. Allenata proprio da suo padre, Nadia inizia praticare l’atletica leggera nel 2012 all’Atletica Valli di Non e Sole, decidendo di spostarsi nel 2018 al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Fin dai primi anni della sua carriera agonistica, la ragazza ha si è fatta conoscere per il suo talento: ha conquistato una medaglia di bronzo e una d’argento nei 3000 metri piani agli Europei under 20 di Grosseto 2017 e nei 5000 metri piani agli Europei under 20 di Borås 2019.

Grande talento della corsa campestre, è stata campionessa europea individuale della categoria per quattro edizioni consecutive: a Tilburg 2018 e Lisbona 2019 nella gara Under 20 e a Dublino 2021 e Venaria 2022 nella gara Under 23. Nel 2021, iniziano i grandi record: nella gara di giugno a Gravellona Toce ha registrato la migliore prestazione italiana under 23 dei 3000 metri piani con il tempo di 8’54″9.

A 23 luglio 2023, in occasione dei London Anniversary Games, ha stabilito il nuovo record italiano dei 5000 metri piani con il tempo di 14’41″30, sorpassando quello di Roberta Brunet, pari a 14’44″50, rimasto imbattuto dal 1996.

Il 23 agosto partecipa ai Mondiali a Budapest, e si classifica per la finale dei 5000 metri piani, in cui arriva sedicesima. La sua determinazione, però, non le ha permesso di fermarsi: il 10 dicembre dello stesso anno, infatti, ottiene una storica medaglia d’argento ai campionati europei di corsa campestre di Bruxelles 2023, alla sua prima partecipazione come seniores.

I record agli Europei 2024

Tra un esame universitario e una corsa tra i boschi, Nadia è riuscita a regalarsi e regalarci un’altra grande emozione sportiva, che la conferma la regina dei metri piani degli Europei di atletica leggera di Roma 2024. Dopo la vittoria della medaglia d’oro nei 5000 metri piani del 7 giugno 2024, ottenuta con un tempo record di 14’35″29, l’atleta ha fatto il bis l’11 giugno 2024 ottenendo l’oro anche nei 10000 metri piani con il tempo di 30’51″32, segnando il suo secondo nuovo primato italiano sotto gli occhi emozionati di Sergio Mattarella.

Una soddisfazione enorme, ottenuta grazie al moltissimo allenamento fatto tra la natura del suo bel Trentino, come ha raccontato lei stessa in un’intervista de Il Corriere della Sera: “Non amo i grandi spostamenti. Dal lunedì al venerdì vivo in centro a Trento per essere più vicina all’Università, nel weekend torno a Cles. Corro lungo l’Adige (sulla ciclabile quando cerco l’asfalto, sul sentiero a riva se scelgo lo sterrato) o in pista. Se devo fare salita mi immergo nei miei boschi. Gareggio quasi sempre in pista ma l’80 per cento dei miei 400 chilometri al mese li corro sugli sterrati.” Ora, testa ed energie sono tutte proiettate verso le Olimpiadi di Parigi 2024.