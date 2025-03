Addio a Nadia Cassini, il messaggio toccante della figlia

Lutto nel mondo del cinema: si è spenta all’età di 76 anni Nadia Cassini, icona delle commedie sexy all’italiana tra gli anni ’70 e ’80. È scomparsa ieri, martedì 18 marzo, a Reggio Calabria. A darne notizia Il Tempo, che ha svelato che da tempo soffriva di una lunga malattia che, purtroppo, non le ha dato scampo.

La vita e i successi di Nadia Cassini

Nadia Cassini, attrice di primo piano nei film del filone della commedia sexy all’italiana e poi tra le prime sex symbol delle tv di Silvio Berlusconi, è morta martedì 18 marzo a Reggio Calabria, all’età di 76 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

Gianna Lou Müller, questo il suo vero nome, era nata a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Aveva preso il nome d’arte di Nadia Cassini dopo le nozze con il giornalista Igor Cassini Loiewski: si sposarono nel 1969, quando lui era 54enne (e al suo quarto matrimonio) e lei appena 20enne, e divorziarono nel 1972. In seguito ha avuto una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra.

Dopo aver debuttato al cinema con il film Il divorzio (1970), fu accanto all’altra diva sexy dell’epoca Carmen Villani in Ecco lingua d’argento di Mauro Ivaldi (1976), ebbe ruoli in Spogliamoci così, senza pudor… (1976) di Sergio Martino, Io tigro, tu tigri, egli tigra (1978) di Giorgio Capitani e Scontri stellari oltre la terza dimensione (1978) di Luigi Cozzi.

Comparve successivamente in una ventina di film più o meno noti fra i quali i cult della commedia erotica italiana L’insegnante balla con tutta la classe, L’infermiera nella corsia dei militari, entrambi del 1979, e La dottoressa ci sta col colonnello (1980), recitando al fianco di attori come Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani, Lando Buzzanca, tra gli altri.

A quel punto, l’attrice segnò il suo passaggio sul piccolo schermo, prima in un indimenticabile cameo nel programma Rai Quantunque Io con Enrico Montesano, poi come vedette Fininvest in programmi come Premiatissima, Drive In e Risatissima.

Dopo il ritiro dalle scene italiane nella seconda metà degli anni Ottanta, Nadia Cassini ha prima lavorato nella televisione francese per poi ritornare negli Stati Uniti nel 1987 e chiudere definitivamente con il mondo dello spettacolo, anche per via di un lifting mal riuscito al naso che le rovinò il viso. In anni più recenti era rimasta vittima di un incidente: nel gennaio 2009 l’auto su cui stava viaggiando finì fuori strada, riportando gravi fratture.

In una delle sue ultime interviste con una certa ironia, l’attrice aveva detto: “Avevo il sedere più bello del mondo ma non ho avuto altrettanto culo nella vita”.

L’aiuto della figlia e il messaggio toccante

Nadia Cassini ha sofferto anche di dipendenza da droghe e alcol, riuscendo a disintossicarsi nel 2009 grazie alle amiche e alla figlia. Il loro era un legame speciale: per dirle addio la donna ha pubblicato su Instagram un tenero scatto che le ritrae sorridenti a cena risalente alla scorsa estate.

Visualizza questo post su Instagram

“Riposa in Pace mamma, il dolore e la tristezza sono insopportabili”, ha scritto Kassandra Voyagis sui social. “Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio”.