Temptation Island, Sabrina aggredita: i graffi sul viso e il racconto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Minacce e un’aggressione che ha lasciato segni sul viso: Sabrina di Temptation Island racconta su Instagram di essere stata attaccata da alcuni haters che l’avrebbero prima insultata, poi aggredita fisicamente.

Temptation Island, Sabrina aggredita dagli haters

Nelle Stories del suo profilo, Sabrina Soussi ha mostrato i graffi sul viso, svelando quanto accaduto. “Secondo me questa situazione sta degenerando – ha scritto, senza nascondere la sua amarezza -. Io non voglio passare per quella che cerca compassione o fare la vittima, voglio semplicemente raccontare quello che è successo davvero, dato che tutti vi state preoccupando”.

Per Sabrina l’aggressione sarebbe avvenuta proprio per via del suo passato a Temptation Island, programma in cui si era avvicinata al single Lory, mettendo fine alla sua storia d’amore con il fidanzato storico Giovanni.

“Non posso sapere con certezza chi ci sia dietro e non voglio accusare nessuno senza prove”, ha aggiunto la ragazza che già qualche settimana fa aveva chiesto rispetto dopo aver ricevuto numerosi insulti dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia.

“È assurdo pensare che delle persone possano covare così tanto odio verso di me da arrivare a minacciarmi e aggredirmi, senza conoscermi realmente – ha raccontato la giovane -. Vi farò vedere gli screenshot delle minacce, perché voglio che possiate vedere con i vostri occhi quello che è successo”.

L’aggressione sarebbe stata non solo fisica, ma anche verbale, tanto che Sabrina ha mostrato le foto dei graffi sul viso: “Per fortuna non mi hanno fatto nulla di grave, solo qualche graffio, perché c’è sempre chi mi difende – ha concluso -. Non voglio creare altra guerra o odio. Vorrei solo che, prima di giudicarmi, le persone provassero a conoscermi per quella che sono realmente”.

Sabrina e Giovanni a Temptation Island

L’ultima edizione di Temptation Island è stata una delle più seguite e discusse nella storia del programma. Fra le coppie finite al centro di dibattiti social e capaci di attirare maggiormente l’attenzione quella composta da Giovanni e Sabrina.

Sin dal suo primo ingresso nel reality di Maria De Filippi, Sabrina aveva mostrato interesse nei confronti del single Lory, criticando aspramente Giovanni, così tanto che il pubblico si era da subito schierato nei confronti del giovane.

Dopo diverse richieste di falò di confronto, rifiutate da Sabrina, nel corso dell’ultima puntata del reality era arrivato il doloroso confronto fra i due. Terminata la trasmissione, Sabrina aveva rivelato di aver ricevuto numerosi insulti, tanto che l’ex fidanzato aveva chiesto in alcuni video sui social di rispettarla e di lasciarla in pace.

I due saranno fra i protagonisti della puntata speciale di Temptation Island che andrà in onda a settembre e che racconterà quanto accaduto nel corso dell’estate alle coppie della trasmissione. In quell’occasione, con molta probabilità, Sabrina avrà l’occasione di spiegare meglio cosa è successo in questi ultimi mesi. Mentre Giovanni, che dopo il reality è diventato una vera e propria star, parlerà del suo rapporto con la single Elisa, conosciuta nel programma, ma anche del boom del suo carretto di brioches, diventato virale (tanto da guadagnare 10mila euro in una sola sera).