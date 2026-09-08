Temptation Island… e poi… e poi…, pagelle: la spocchia di Giovanni (3), Sara cerca vendetta (4), la sorpresa di Emma (10)

Cosa è successo alle coppie di “Temptation Island” durante l’estate? Hanno confermato o no le scelte compiute al falò? Loro ce lo svelono, noi diamo i voti.

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Filippo Bisciglia

Le più grandi storie d’amore si interrompono bruscamente. Arriva il vissero felici e contenti, spesso in concomitanza alle nozze, e da lì non ne sappiamo più niente. Saranno stati davvero felici continuiamo a chiederci, senza mai ricevere una risposta. A Temptation Island, invece, non funziona così. Le due puntate speciali intitolate e poi… e poi… ci svelano quel che è successo dopo la fine.

Le coppie di questa avvincente edizione le avevamo già rincontrate a un mese dall’addio al villaggio, ma 30 giorni non bastano per concludere un’avventura nei sentimenti – come direbbe Filippo Bisciglia. Un’intera estate è già un periodo sufficiente per farsi davvero un’idea di ciò che sarà. Scopriamo allora come sono andate davvero le cose, chi è rimasto fermo sulle proprio posizioni e chi, al contrario, ha rimesso tutto in gioco. Tra concorrenti che ci hanno convinto e altri che non potevamo che bocciare.

Giovanni si professa un uomo nuovo, ma cresce solo l’ego. Voto: 3

Giovanni è entrato a Temptation Island nel ruolo di giullare di corte, ad assegnarglielo fu l’ormai ex fidanzata Sabrina. Nel corso del programma si è trasformato nel beniamino del pubblico, perché in fondo è un ingenuo, una bambinone che ama la sua mamma, povera vittima di una fidanzata fedifraga e disinteressata. Oggi Giovanni si sente quasi un vip. Dietro il suo carrettino di brioche c’è la fila, e lui ha iniziato a guadagnare parecchio.

Si dice persino che Giovanni sarà nel cast della prossima edizione di Uomini e Donne assieme ad Alessandra Mussolini, seppur non nel ruolo di tronista, per lo meno non inizialmente. Il successo mediatico ha conferito al mammone siciliano una sicurezza che buca lo schermo. Ma basta poco a far cadere la maschera. La benevolenza che elargisce alla traditrice si infrange di fronte alle accuse di un suo presunto “tradimento”. A quel punto viene fuori il tamarro che abbiamo visto lanciare in aria i divanetti.

Giovanni inutile tentare di fare il gran uomo, noi non dimentichiamo che attacchi il chewing gum sul comodino prima di metterti a letto. Maria De Filippi ti avrà anche scelto per il suo programma più famoso, ma noi stasera – ancora una volta – ti bocciamo categoricamente.

Sabrina si pente, ma poi si pente del pentimento. Voto: 5

Sabrina, forse seconda soltanto a Soraya, è quella che da Temptation Island ne è uscita peggio. Il suo sfortunato flirt con l’altezzoso tentatore Lory l’ha portato al centro di una bufera social in cui la bella siciliana interpreta suo malgrado il personaggio della cattivissima. Non le si perdona il tradimento al fidanzato, né quello portato a termine nella vita vera, né quello fallito di fronte alle telecamere. A Temptation Island… e poi… e poi… arriva armata di invidiabile coraggio.

Delle critiche, delle aggressioni persino, se ne infischia. Sabrina resta fedele a sé stessa. Sincera al punto da ammettere gli errori commessi nella relazione con Giovanni, cui chiede scusa senza riuscire a trattenere le lacrime. Giovanni si professa come il vincitore, ma quella davvero cambiata, e in meglio, sembra Sabrina.

Sembra, perché bastano pochi minuti per far tornare a galla la guerriera dalla lingua lunga che abbiamo conosciuto nel villaggio. Afferma di aver superato Giovanni, di aver dimenticato il loro amore naufragato, ma poi torna all’attacco. Tira fuori messaggi ricevuti da una sconosciuta e inizia ad accusare l’ex di un presunto tentato tradimento avvenuto ben prima dell’ingresso nel reality Mediaset. Che caduta di stile.

Eravamo pronti a dichiarare Sabrina regina di questo speciale di Temptation Island, ma nel trambusto le è caduta la corona e noi non possiamo che, se non bocciarla, per lo meno rimandarla.

Emma Marrone inattesa fata madrina. Voto: 10

Ospite inatteso di questa prima puntata speciale di Temptation Island è Emma Marrone, in collegamento video. La cantante pugliese invia un messaggio a Sabrina, che ha versato copiose lacrime a un suo concerto. Emma fa alla ragazza i suoi migliori auguri di una vita felice e ricca d’amore, per poi ricordarle che non c’è bisogno di un fidanzato per andare ai concerti, cantare a squarciagola e godersi la vita. Un barlume di buon senso in questa lunga notte di follia.

Sara cerca la sua vendetta, l’amore odio con Gabriele. Voto: 4

Temptation Island l’ha lasciato con in mano un fazzoletto per asciugare le lacrime, a Temptation Island… e poi… e poi… Sara arriva con in mano un’ascia. La più fragile tra le concorrenti dell’ultima edizione del più seguito dei dating show è agguerrita come non mai. Ha visto l’ultima puntata del programma e quel che ha detto l’ex fidanzato non le è piaciuto affatto. A Filippo Bisciglia chiede di portarle Gabriele il prima possibile, per poter tirar fuori tutti i sassolini accumulati negli ultimi mesi.

Accusa l’ex di incoerenza, di aver affermato spavaldo di averla dimenticata poche settimane dopo averle dichiarato amore eterno. Lo accusa di frecciatine social, di tentata corruzione ai suoi fratellini, di non averle ancora restituito il passaporto dimenticato a casa. Poi passa sul personale: non hai una personalità, sei falso… Esci dallo studio affermando un sincero “co***one”.

Un teatrino del genere da loro non ce lo aspettavamo, men che meno lo speravamo. Entrambi bocciati.

Danilo e Francesca restano fermi al punto di partenza. Voto: 3

Quando li abbiamo conosciuti, Francesca e Danilo era incastrati in una relazione caratterizzata da insicurezze, possessività e menzogne. Più di tre mesi dopo, dopo l’esperienza al villaggio, il ritorno a casa e un’intera estate in mezzo, nulla è cambiato. Francesca continua a essere ossessivamente gelosa e controllante, Danilo continua a professarsi innamorato, pur se con qualche segretuccio da nascondere. Per loro non serve neppure un nuovo paragrafo, basterebbe fare copia incolla dai commenti delle puntate precedenti.

Filippo Bisciglia fa un passo indietro, ma la lacrimuccia c’è. Voto: 6

Nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia è stato criticato per un coinvolgimento considerato eccessivo, accusato di interferire nelle storie delle coppie in gioco. Oggi, il conduttore fa un passo indientro e non mette becco nelle accese discussioni delle coppie ritrovatase. Non chiedetegli però di distacco e impassibilità. Al momento giusto, Filippo si lascia trascinare dalle emozioni e non riesce a trattenere le lacrime. Ed è per questo che ci piace, per questo che lo promuoviamo.