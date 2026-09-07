Temptation Island… e poi… e poi…, anche Giovanni tentò di tradire: il segreto di Sabrina

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Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia e le coppie di Temptation Island 2026

Questo non ce lo aspettavamo. La parabola di Sabrina e Giovanni, una delle coppie più chiacchierate (e criticate e osannate) di Temptation Island 2026 sembrava seguire ormai una traiettoria ben precisa. E invece no. La puntata speciale Temptation Island… e poi… e poi… racconta tutta un’altra storia. Racconta di un tradito che rinasce e di una traditrice pentita. Di una donna in preda alla nostalgia e di un uomo che si sente ormai una star. Ma le cose non sono così semplici. L’estate che sta per concludersi per Sabrina e Giovanni è stata una montagna russa di emozioni e il finale arriva del tutto inaspettato.

Le avventure estive di Sabrina

A cantare a squarciagola le canzoni d’amore di Emma Marrone, lo scorso agosto, c’era anche Sabrina. A regarlarle il biglietto era stato proprio Giovanni e così, la gioia di ascoltare dal vivo la propria cantante preferita, per la siciliana tutto pepe si è trasformata presto in un tormento. “Mi manca Giovanni, lo avrei voluto al mio fianco” ha raccontato in un video inviato alla redazione. Pochi giorni dopo, colei che si dichiarò disinamorata fin dall’ingresso del villaggio, si mostra piangente, in preda a un’incontenbile nostalgia, per il ragazzo lasciato e la vita perduta.

In questo vortice di tristezza inconsolabile, Sabrina arriva persino a invocare letteralmente Giovanni, cercando il sostegno dell’ignara coniglietta di casa. Poi, Sabrina va in discoteca. Balla, si diverte, ride con gli amici, conosce persino un ragazzo con cui, chissà, potrebbe nascere qualcosa di più una semplice amicizia. Poi, Sabrina ci ripensa, i ragazzi non le interessano, l’unico di cui le importa è il suo Giovanni.

Il mistero del flirt con il cantante

Se fin qui non ci avete capito nulla, avete ragione. Abbiamo provato in ogni modo a dare un senso a questo strampalato racconto, ma un senso questo racconto non ce l’ha. Si dice tutto e il contrario di tutto. Pare che Sabrina, infine, abbia intrapreso una relazione con un cantante, il cui nome non ci viene svelato, ma, afferma lei, “se ascoltassimo una canzone capiremmo subito chi è”. È un trapper o un rocker, un esponente dell’indie romano o una popstar? E state ancora insieme o si è spaventato dopo averti sentito invocare lo spirito dell’ex? Sabrina facci sapere, la curiosità ci uccide.

Prima il pentimento, poi le accuse

Concluso il diario delle vacanze, Sabrina si prende un momento per fare mea culpa. Arrivando persino a piangere, si dichiara pentita di quanto fatto in precedenza. Chiede scusa all’ex fidanzato tradito, ammettendo di sperare di non venir mai trattata così come lei trattò Giovanni. Con Giovanni non vuole tornare assieme, ma ne riconosce l’unicità e non dimentica i bei momenti trascorsi assieme. Ma solo per pochi minuti.

Neppure il tempo di asciugare le lacrime di costrizione che Sabrina tira fuori lo scoop. Lei ebbe una relazione fedifraga, e questo è stato appurato, ma anche lui non fu un santo. Ben prima dell’approdo sull’isola delle tentazioni, Giovanni iniziò a seguire una ragazza su Instagram, azione che, nelle regole autoimposte dalla coppia, equivale a un tradimento. Ci sono le prove, altri messaggi, nuovi screen… e di colpo sembra di essere tornati a un falò di confronto.

E così come accade in ogni falò di confronto, alla fine non ci si capisce niente. Giovanni e Sabrina hanno deposto le armi, cancellato ogni rancore reciproco e sono pronti a ricordarsi l’un l’altra con un sorriso o continueranno a farsi la guerra tramite i social? Per avere una risposta servirebbe un secondo e poi… e poi…