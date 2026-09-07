Temptation Island… e poi… e poi…, le anticipazioni: un ritorno inaspettato e una nuova coppia

Il viaggio nei sentimenti non è ancora finito: "Temptation Island… e poi… e poi…" tornerà con Filippo Bisciglia, che racconterà cosa è successo alle coppie

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

Il viaggio nei sentimenti non è ancora finito. Temptation Island torna questa sera, lunedì 7 settembre, in prima serata su Canale5 con Temptation Island… e poi… e poi…, il primo dei due appuntamenti speciali dedicati alle coppie protagoniste dell’edizione 2026. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, chiamato a raccontare che cosa è successo dopo i falò e soprattutto durante i mesi trascorsi lontano dalle telecamere.

Temptation Island… e poi… e poi…, le anticipazioni del 7 settembre

Temptation Island riapre il suo viaggio nei sentimenti e lo fa con parecchi conti ancora da regolare. Questa sera, lunedì 7 settembre, su Canale5 va in onda la prima puntata di Temptation Island… e poi… e poi…, lo speciale condotto da Filippo Bisciglia che riporterà davanti alle telecamere i protagonisti dell’edizione 2026 per scoprire cosa è successo durante l’estate.

L’obiettivo dello speciale è scoprire se le decisioni prese nel villaggio siano sopravvissute alla prova della vita quotidiana. E le anticipazioni promettono molto più del tradizionale “un mese dopo”: tra relazioni definitivamente finite, lacrime, nuovi amori e possibili ritorni di fiamma, il conduttore ha anticipato che ci saranno veri e propri “ribaltoni clamorosi”.

Una delle storie più attese è quella di Sabrina e Giovanni. Chi sperava in una riconciliazione, però rimarrà deluso: secondo le anticipazioni, i due non sono tornati insieme dopo Temptation Island e durante lo speciale confermeranno che non esistono le condizioni per ricominciare.

Pare che il confronto si dimostrerà particolarmente intenso: quando Filippo Bisciglia chiederà a Sabrina come sta affrontando la nuova vita senza Giovanni, lei non riuscirà a trattenere le lacrime. Per Giovanni, invece, sarebbe pronta una sorpresa decisamente diversa. Secondo le indiscrezioni, proprio durante lo speciale gli sarebbe stata offerta la possibilità di approdare a Uomini e Donne. Non un trono immediatamente garantito, ma una sorta di periodo di prova attraverso il quale la redazione vorrebbe capire se Giovanni sia davvero pronto a rimettersi in gioco sentimentalmente.

Altro confronto particolarmente caldo sarà quello tra Sara e Gabriele: i due avevano lasciato Temptation Island separati e nello speciale torneranno a guardarsi negli occhi. Secondo gli spoiler trapelati dalle registrazioni, Gabriele avrebbe una nuova relazione. E la ragazza in questione sarebbe una vecchia conoscenza del pubblico del docu reality: la tentatrice Giada. Una vera e propria svolta visto che inizialmente le indiscrezioni avevano accostato Gabriele alla single Giulia, con la quale sarebbe anche andato in vacanza.

Il destino delle altre coppie

Atmosfera completamente diversa per Bernadette e Diamante. Dopo sedici anni di relazione, Temptation Island aveva regalato loro uno dei finali più romantici dell’edizione: Diamante aveva finalmente fatto la proposta di matrimonio e Bernadette aveva detto sì. A distanza di mesi i due risultano ancora insieme, ma arriveranno davvero all’altare?

Intricata invece la situazione di Francesca e Danilo: i due avevano lasciato inizialmente il programma insieme, ma già nel successivo confronto a distanza di un mese la situazione era radicalmente cambiata. Francesca aveva raccontato di aver ricontattato il single Marco, mentre Danilo aveva riallacciato i rapporti con la single Giulia. Sembrava quindi che la loro relazione fosse arrivata definitivamente al capolinea, ma non è escluso che le loro posizioni siano cambiate ancora una volta.

Tra gli spoiler più clamorosi emersi dalle registrazioni degli speciali ce n’è poi uno che riguarda Alessandra e Rosario, che stando alle indiscrezioni sarebbero tornati insieme. Un vero “ribaltone”, come l’ha definito Bisciglia, rispetto a quanto visto durante il loro viaggio nei sentimenti. E bisognerà invece attendere il secondo appuntamento per uno dei confronti annunciati come più duri: quello tra Cristian Mascolino e Soraya.