Myrta Merlino e Marco Tardelli, la love story del momento

Myrta Merlino e Marco Tardelli non potrebbero essere più innamorati. Protagonisti della love story del momento, l’ex calciatore e la conduttrice si sono scambiati un romantico bacio in tv nel corso del programma L’Aria che Tira. La Merlino infatti ha ospitato il compagno nel suo show per parlare della sua carriera e del rapporto con Diego Armando Maradona. Un’intervista tutt’altro che semplice visto che i due protagonisti, da sempre molto riservati, non hanno nascosto un certo imbarazzo.

“Come ti devo presentare, campione del mondo? – ha chiesto Myrta al compagno -. Possiamo darci del tu?”. Marco Tardelli ha replicato: “Diamoci del tu, siamo molto imbarazzati tutti e due, inutile che ve lo neghiamo”. Al termine della chiacchierata è poi arrivato un bacio. Un gesto romantico che racconta una love story importante, vissuta lontano dai riflettori e divenuta ogni giorno più solida.

Giornalista e autrice televisiva classe 1968, Myrta ha trovato il grande amore in Marco Tardelli. 66 anni e un passato da grande campione nel mondo del calcio, lo sportivo ha rubato il cuore della conduttrice. I due oggi vivono una relazione matura e consapevole, fatta di passione, ma anche di grande rispetto e sostegno reciproco. Lui, che ammette di sentirti sereno solo fra i suoi ulivi di Pantelleria e più volte si è definito come “insicuro e timido”, ha trovato nella Merlino la donna della sua vita.

Un amore, il loro, nato da un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più. “È stata a lungo un’amica – ha confessato Tardelli al Corriere della Sera -. Poi, quattro anni fa, tutto è cambiato. È l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole. Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta”.

Tardelli ha due figli: Sara, giornalista, nata dal legame con la prima moglie, e Nicola, frutto della relazione con Stella Pende. La Merlino invece ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci, avuti da una unione precedente, e Caterina avuta dall’ex Domenico Arcuri. Con Marco, la conduttrice ha ritrovato la serenità che aveva perso: “Se sul lavoro non ho mai avuto un colpo di fortuna, perché tutto quello che ho fatto me lo sono guadagnato – ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni -, con Marco posso dire di essermi rifatta con gli interessi. L’ho conosciuto quando avevo 47 anni e incontrare l’amore a questa età, quando non l’avevo trovato nemmeno a 18 anni, è fortuna. Lui è paziente, generoso”.