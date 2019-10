Caterina Balivo, Marco Tardelli si confessa su Myrta Merlino a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo conclude la settimana di Vieni da Me con Marco Tardelli che si sottopone all’intervista della cassettiera.

La presentatrice accoglie il campione del mondo indossando una jumpsuit a smoking. La conversazione verte sugli esordi calcistici di Tardelli e sul rapporto col padre, poi riceve la sorpresa della figlia Sara, oggi giornalista. A quel punto l’ex centrocampista si è lasciato andare a confessioni private. Riferendosi alla figlia ha rivelato: “Sentimentalmente sono stato un po’ birichino e vivace. A 12 anni le ho dovuto spiegare che avrebbe avuto un fratellino, ma da una mamma diversa. Ma lei l’aveva già capito”.

L’altro figlio di cui parla è Nicola che ha avuto dalla giornalista Stella Pende. A proposito di flirt, inevitabile la domanda su Moana Pozzi. Tardelli spiega che si trattò di una brevissima relazione: “L’ho incontrata in un ristorante, ma è stata una cosa di due giorni”. Interviene a questo punto Sara, sottolineando come fosse una donna molto intelligente.

Ora però il cuore di Tardelli batte per Myrta Merlino che a Sara piace molto. I due fanno coppia dal 2016, ma preferiscono vivere la loro storia lontano dai riflettori. L’ex calciatore e la giornalista di L’aria che tira si conoscevano da almeno 15 anni prima che la loro amicizia si trasformasse in amore. In una delle rarissime interviste in cui si parla della loro relazione, la Merlino confessò la gelosia del compagno.

Di certo il loro è un legame profondo che non ha bisogno di pubblicità. E Tardelli, che lo scorso settembre ha compiuto 65 anni, ha raccontato in un’altra occasione che si mantiene in forma grazie alla dieta, alla attività fisica e all’amore. E il riferimento non può essere che a Myrta Merlino.