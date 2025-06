Myrta Merlino dopo l’addio a Pomeriggio Cinque: le lacrime dietro le quinte

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Myrta Merlino

Myrta Merlino si racconta dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, fra commozione e parole importanti. Lo fa in un post Instagram apparso poco dopo la messa in onda dell’ultima puntata del programma che ha guidato per ben due anni e l’annuncio che la conduttrice non sarà presente nella prossima edizione.

Myrta Merlino: l’addio a Pomeriggio Cinque e le lacrime

Su Instagram, la conduttrice ha pubblicato un post con alcune foto e video che raccontano il dietro le quinte di Pomeriggio Cinque. Dopo l’annuncio dell’addio infatti Myrta Merlino ha salutato tutti i collaboratori della trasmissione.

Nelle immagini la presentatrice – occhiali scuri e completo – brinda con colleghi e amici, fra commozione e saluti. Con lei anche Marco Tardelli, ex allenatore e suo compagno dal 2016.

“Un capitolo si chiude con molta commozione e molta gratitudine – ha scritto la giornalista a corredo delle immagini -. Ci vediamo nel futuro”. Mentre nelle Stories di Instagram vediamo i collaboratori commossi.

Un dietro le quinte inedito, pubblicato da Marina La Rosa, in cui in tanti sono in lacrime dopo l’annuncio di Myrta Merlino. Segno che la conduttrice, arrivata a Pomeriggio Cinque dopo Barbara D’Urso, è riuscita davvero a lasciare il segno.

Il futuro di Pomeriggio Cinque dopo Myrta Merlino

La stessa Myrta era apparsa emozionata durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice si era rivolta ai telespettatori, svelando l’addio alla trasmissione.

“Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio – aveva detto la presentatrice -. Abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone. La cronaca per me riflette il Paese, noi abbiamo provato a raccontarvela in tutte le sfumature. Le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona seguendo un principio sacro del nostro mestiere, fare le domande e non accontentarsi delle risposte”.

“La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo, di tutti, fondamentale – aveva aggiunto Myrta -. Per questo sono grata a tutti coloro che mi hanno supportata in questo grande viaggio. L’editore, la famiglia Mediaset che mi ha sempre sostenuto. Poi voglio parlarvi della mia squadra, gli inviati, anche tutti coloro che non vedete. Sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case. Quest’anno 200 puntate insieme a voi”.

Che ne sarà di Pomeriggio Cinque? Secondo le prime indiscrezioni al timone del programma potrebbe arrivare Cesara Buonamici, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. In tanti parlano anche di una conduzione di Sabrina Scampini, giornalista Mediaset che attualmente conduce Diario del giorno su Rete4.

Fra i nomi in lizza per la conduzione del format pomeridiano anche Simona Branchetti, mentre Alfonso Signorini, contattato, avrebbe però già rifiutato. E Myrta Merlino? Secondo Dagospia la conduttrice si sposterà a Rete4 dove potrebbe trovare maggiore spazio il suo stile giornalistico.

Per saperne qualcosa di più bisognerà attendere settembre. Nel frattempo Alessandra Viero presenterà Pomeriggio 5 News, versione estiva del programma pomeridiano. Lo show si scontrerà con Estate in Diretta, condotto dalla coppia di presentatori formata da Gianluca Semprini e Greta Mauro.