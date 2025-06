Pomeriggio Cinque, la scelta di Pier Silvio Berlusconi dopo Myrta Merlino

Fonte: Ansa Pier Silvio Berlusconi

Myrta Merlino ha detto “addio” alla sua avventura al timone di Pomeriggio Cinque: scelta per sostituire Barbara D’Urso, ora per lei si apre un futuro a Rete4, dove può esprimersi al meglio con un taglio giornalistico. Ma la domanda rimane: chi prende il posto della Merlino? Secondo le prime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto una scelta netta: potrebbe essere un uomo a condurre il contenitore pomeridiano di Canale5.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Myrta Merlino lascia un vuoto: la notizia ormai aleggiava da settimane. Non vedremo la conduttrice e giornalista al timone di Pomeriggio Cinque dalla prossima stagione televisiva 2025/2026. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, tuttavia, non vedremo nemmeno i nomi che sono circolati nelle ultime settimane, come Cesara Buonamici, Veronica Gentili o ancora Serena Bortone. A questo punto potrebbe tornare alla mente quel rumor su Alfonso Signorini, che però sarà impegnato con il Grande Fratello (e nessuno poi gli ha proposto il ruolo).

“A prendere in mano le redini del Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino sarà un uomo. Berlusconi jr ha già scelto chi sarà al timone del programma Videonews in sostituzione di Myrta Merlino”. Il nome, almeno per il momento, sarebbe custodito gelosamente tra i corridoi di Mediaset. E potrebbe persino sorprendere. Inoltre, stando a quanto riportato, il programma potrebbe tornare nel centro di produzione di Cologno Monzese a Milano.

L’addio commosso di Myrta Merlino

Il nome alle redini di Pomeriggio Cinque? Una “carta sorprendente”, secondo molti. E le tante voci circolate nelle ultime settimane sarebbero quindi false. La decisione per Pier Silvio Berlusconi è già presa: il 6 giugno è andata intanto in onda l’ultima puntata con Myrta Merlino al timone. La giornalista e conduttrice si è commossa, dicendo agli spettatori di lasciarli in buone mani.

La conferma è arrivata tra le righe, dopo comunque mesi in cui si era ipotizzata una sua sostituzione. Pomeriggio Cinque va oggi in onda con la versione estiva: al timone c’è Alessandra Viero. “Sono molto contenta che sia lei a condurre la versione estiva, so di lasciarvi in buone mani, è una collega brava e preparata”. Al termine del discorso, ha solo detto “La mia squadra è fatta di inviati ma anche tutti quelli che non vedete che sono essenziali. E poi voi, il pubblico, siete stati essenziali e non ci avete mai mollato, a voi il grazie più grande, mi mancherete. Buona estate e non mollate mai”.

E – forse è un caso, forse no – persino Barbara D’Urso avrebbe reagito alla notizia della sua sostituzione, indossando il famosissimo abito “Col cuoreee”, il saluto diventato ormai iconico con cui la conduttrice dava appuntamento agli spettatori per la prossima puntata. La D’Urso non ha mai digerito quanto accaduto con Mediaset: anche a 7, settimanale del Corriere, aveva raccontato quel periodo tutt’altro che facile e carico di dolore. “Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”.