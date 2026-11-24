Perché Re Carlo non invita Harry e Meghan a Natale a Sandringham? Sarebbe una questione di fiducia, e William non sarebbe pronto a cedere

IPA Re Carlo

Il Natale si avvicina e a Sandringham, come ogni anno, Re Carlo riunirà la famiglia. Tra i nomi della lista, però, ancora una volta non ci saranno quelli di Harry e Meghan. Del mancato invito si era già parlato nei giorni del compleanno del Sovrano, il 14 novembre. Quello che mancava era il motivo. La questione si riassume in una parola: fiducia. E il nodo non sarebbe tanto il Re quanto il Principe William.

Il nodo è la fiducia (e William non cede)

I Sussex verrebbero tenuti a debita distanza per una ragione sola: a Corte non si fidano di loro. E l’ostacolo principale avrebbe un nome preciso. “William non cede”, ha scritto Robert Jobson, esperto di biografie Reali. Il Principe di Galles non sarebbe pronto a sedersi alla stessa tavola del fratello. E Carlo, per quanto desideroso di recuperare il rapporto con il figlio minore, non potrebbe certo costringere il suo erede a perdonare.

Secondo Jobson, Harry e Meghan non sono attesi al concerto di canti natalizi organizzato da Kate a Westminster Abbey l’11 dicembre. Non sono attesi nemmeno al pranzo prenatalizio che il Re offre alla famiglia allargata a Buckingham Palace, né tantomeno a Sandringham il 25.

Eppure i segnali di disgelo, negli ultimi mesi, non erano mancati. A luglio Carlo e Camilla avevano ricevuto Harry, Meghan e i bambini a Highgrove: era la prima volta dal 2022 che il nonno rivedeva Archie e Lilibet. Ad agosto i Sussex sono tornati a vivere nel Regno Unito, nelle Cotswolds. Ma da quel pomeriggio a Highgrove, il Re non li avrebbe più visti. A settembre, poi, una lettera del Lord Ciambellano aveva messo nero su bianco che, per la Corona, Harry e Meghan sono più o meno dei privati cittadini con interessi commerciali e attività benefiche.

Harry e Meghan, il Natale con Doria (e l’amico che smentisce)

Alex Rayner, amico di Harry, ha assicurato che la coppia “non è stata esclusa”: semplicemente segue i propri piani. E con i parenti reali parlerebbe più spesso di quanto si pensi. Quei piani, del resto, Harry li aveva lasciati intuire lui stesso. Il 20 novembre è stato ospite di This Morning su ITV. Ha raccontato che Archie e Lilibet vanno volentieri a scuola e sono diventati più sicuri di sé. Ai fornelli, per le feste, con ogni probabilità ci penseranno Meghan e la mamma Doria Ragland.

Chi ha visto lo speciale natalizio di Meghan su Netflix ricorderà il gumbo che Doria prepara ogni vigilia di Natale: la Duchessa aveva raccontato che ne tiene sempre da parte una porzione per Harry. Ma il paradosso è difficile da non notare: mai come quest’anno Harry e Sandringham sono stati vicini, a poche ore di auto. L’ultima volta che i Sussex hanno trascorso il Natale con la famiglia reale era il 2018: Meghan aspettava Archie, e oggi né lui né Lilibet hanno mai vissuto un Natale reale nel Norfolk.

A ottobre, durante un’intervista, Harry era stato chiaro: “Alcune persone non vogliono che le cose si sistemino. Io voglio che si sistemino”. Il suo portavoce aveva poi precisato che non si trattava di una frecciata al fratello, ma in molti l’avevano letta proprio così. Per un Natale tutti insieme attorno alla stessa tavola, a quanto pare, è ancora presto.