Uova nella dieta per rafforzare unghie e capelli: parla l’esperta

“Siamo quello che mangiamo”. Una verità assoluta che si riferisce non solo alla salute, ma anche alla bellezza. Le scelte che si fanno a tavola influenzano, infatti, non solo il buon funzionamento dell’organismo ma anche l’aspetto delle unghie, dei capelli e della pelle. Ecco allora che mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata diventa quasi una nuova forma di skincare che, oltre all’idratazione quotidiana e alla cosmesi, prevede l’assunzione con costanza di alimenti dalle preziose proprietà, come le uova e gli ovoprodotti.

Gruppo Eurovo, leader di mercato nel settore, da sempre conduce un intenso lavoro di ricerca e sviluppo per rendere l’uovo ancora più completo e prezioso per contribuire al benessere olistico delle persone, avvalendosi della collaborazione della Dottoressa biologa nutrizionista Martina Donegani alla quale abbiamo chiesto quali sono le proprietà benefiche dell’uova, quante e quando vanno consumate e se si possono mangiare anche quando si sta seguendo una dieta dimagrante.

Quali sono i valori nutrizionali dell’uovo e perché fa bene all’organismo?

Sono davvero pochi gli alimenti che possono vantare un profilo nutritivo valido come quello delle uova. Non solo sono ricche di proteine di ottima qualità biologica, che il nostro organismo riesce a utilizzare nel migliore dei modi, le uova sono anche una buona fonte di minerali: sono ricche di ferro, indispensabile per la corretta ossigenazione del sangue, di zinco, utile per il normale funzionamento del sistema immunitario, e di selenio, minerale ad azione antiossidante. Non solo, le uova apportano anche utili vitamine, come la vitamina A, importante per la salute della vista e della pelle, e le vitamine del gruppo B, essenziali per il corretto metabolismo energetico dei nutrienti. Quanto ai grassi, c’è da dire che oggi, grazie ai progressi nell’allevamento, nell’uovo sono presenti quelli insaturi (buoni) in quantità molto più elevata di un tempo.

È vero che le uova contribuiscono alla bellezza di unghie, pelle e capelli?

Sì, possiamo dire che le uova e gli ovoprodotti sono un ottimo alleato per la cura della nostra bellezza. Quanto a capelli e unghie, aiutano ad incrementarne la robustezza: essendo infatti ricchi di vitamine e minerali, stimolano la produzione di cheratina, che è la proteina costituente di capelli e unghie e che è responsabile proprio della loro forza. Non solo, il tuorlo è ricco di vitamina B8 (biotina) – fondamentale per contrastare la produzione di sebo – e di zolfo, noto come “minerale della bellezza” perché gioca un ruolo importante nella stimolazione, appunto, della cheratina.

Per avere il massimo beneficio in questo senso, ci sono in commercio ovoprodotti arricchiti proprio di questi nutrienti, come l’albume le Naturelle Vita, ricco di vitamina H (biotina), vitamina D e zinco, senza grassi e naturalmente proteico. Oppure uova arricchite con Omega 3, acidi grassi buoni antinfiammatori importanti anche per la pelle perché se scarseggiano si ha una maggiore produzione di sebo con proliferazione di batteri che possono favorire l’acne. Inoltre, il nostro organismo non produce in modo naturale gli Omega 3 ed è perciò importante assumerli attraverso la nostra dieta. Per questo, uova che ne sono arricchite come le Naturelle Vita Ricche di Omega 3 ci possono aiutare ad integrare nella nostra alimentazione questi grassi buoni.

In un adulto che segue una dieta equilibrata quante uova a settimana si possono mangiare?

Le linee guida del CREA consigliano di stare tra le 2 e le 4 uova a settimana: in questo modo, si potranno avere buoni benefici anche per pelle, capelli e unghie. L’albume, importante per la massa muscolare, può invece essere consumato con una frequenza maggiore.

Sempre nell’ambito di una dieta equilibrata, ci può dare qualche consiglio sugli alimenti che possiamo abbinare alle uova?

Si possono abbinare a della verdura, ricca di fibra, e a dei cereali integrali, per completare l’apporto di carboidrati.

È preferibile consumare le uova a colazione, pranzo o cena?

Non ci sono particolari differenze tra i momenti della giornata. Anzi, è proprio grazie a una delle principali qualità di questo alimento – la versatilità – che le uova si prestano ad essere consumate ad ogni pasto, a seconda del gusto personale e sperimentando diverse ricette in cucina.

Le uova sono consigliabili anche a chi segue una dieta ipocalorica?

Sì, sono molto sazianti grazie alla ricchezza di proteine e ben si inseriscono anche in una dieta ipocalorica. Inoltre un uovo medio-grande da 60g ha solo 77 kcal. Chi vuole stare più leggero può anche optare per gli ovoprodotti a base di albume che non contengono grassi e sono formati quasi esclusivamente da acqua e proteine. La gamma degli ovoprodotti le Naturelle è ad esempio molto ampia ed offre diverse soluzioni di albume in brick, utili per una cucina leggera ma che non rinuncia al gusto.

Affinché mantengano al meglio le loro proprietà, come dobbiamo conservare le uova?

Le uova una volta acquistate vanno conservate in frigo e nella loro confezione originale.