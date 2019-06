Uova, gli effetti benefici sulla memoria

editato in: da

Pochi lo sanno, ma le uova sono ricche di benefici e ottime per chi vuole migliorare la propria memoria.

A dimostrarlo numerosi studi, fra cui il più recente realizzato dalla Tufts University secondo cui questo alimento aiuterebbe a ridurre gli effetti causati dalla degenerazione cognitiva. Tutto grazie a due potenti sostanze contenute nell’albume e nel tuorlo: si tratta della luteina e della zeaxantina, degli antiossidanti che agiscono direttamente sul cervello.

I test eseguiti su alcuni volontari hanno permesso di dimostrare che il consumo di almeno due uova al giorno permette di migliorare le prestazioni cognitive, potenziando fluenza verbale, logica e attenzione. Le uova si aggiungono alla lunga lista dei cibi da portare a tavola per favorire la memoria. Fra i super alimenti che fanno bene al cervello troviamo il pesce azzurro, ricco di Omega 3, utili per prendersi cura del sistema nervoso, ma anche la frutta secca, gli spinaci e il cioccolato fondente.

I benefici delle uova non si fermano qui. Protagoniste di tante ricette, buone da sole oppure con un contorno, sono ricche di vitamina A ed E, antiossidanti naturali. Consentono inoltre di fare il pieno di vitamina B1, per sentirsi sempre attivi, e vitamina D, per fissare il calcio nelle ossa. L’uovo inoltre apporta un alto contenuto di sali minerali fra cui fosforo, ferro e zinco, essenziali per il nostro benessere.

A sorpresa sembra che persino il guscio faccia bene alla salute. Contiene infatti moltissimo carbonato di calcio, che si può assumere come rimineralizzante polverizzandolo. Criticato e demonizzato in passato, questo alimento di recente è stato riabilitato da recenti ricerche. Non fa male al fegato e non aumenta il colesterolo, soprattutto se assumiamo la giusta dose di uova, pari a 3/4 a settimana. In più è l’ideale per la dieta, perché è super light e ha un alto potere saziante, soprattutto se accompagnato alle verdure.